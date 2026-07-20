„Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 20. júlí 2026 22:18 Klósettpappír var troðið í gluggann á baðherbergi íbúðarinnar sem Kolbrún leigir út. Myndin hægra megin er úr safni og er ekki tengd fréttinni beint. Samsett Leigusali segir farir sínar ekki sléttar af viðskiptum við óprúttið par sem vildi fá gistinótt endurgreidda en reyndist svo hafa notað aðstöðu íbúðarinnar og lagt hana í rúst. Málið sé hrein svik en „leiðinlegast er hvernig er farið með eigur manns.“ Kolbrún Hauksdóttir leigir út íbúðir, bæði í gegnum Airbnb og vefsíðuna Booking.com, og hefur gert síðastliðin tíu ár. Í síðustu viku deildi hún reynslu sinni af ferðamönnum sem hafi lagt íbúðina í rúst en fengið gistinóttina endurgreidda. Parið, sem hafði leigt íbúðina í gegnum Booking, hafi sent Kolbrúnu skilaboð og sagst vilja afbóka gistinguna. Þau hafi síðan hringt í hana og sagst ekki geta leigt íbúðina vegna óhreininda og vilji afbóka gistinóttina og fá hana endurgreidda. Hún hafi ekki vitað hvað parið hafði dvalið lengi í íbúðinni áður en þau höfðu samband en enginn á hennar vegum hafi verið á staðnum til þess að fara til parsins og kíkja á íbúðina. „Akkúrat þarna er enginn á staðnum til að fara til þeirra, þannig að ég vil bara trúa þeim, maður vill trúa kúnnunum sínum, þó svo ég vissi innst inni að þetta væri ekki raunin þar sem ég þreif sjálf þetta hús bara fyrr um daginn,“ segir Kolbrún. „Svo kem ég á staðinn og þá kemur í ljós að þau eru búin að dvelja eitthvað þarna inni, þar sem að það er búið að nota rúmið, kveikt á sjónvarpinu, allt í drasli. Búið að fara í sturtu, klína klósettpappír í gluggana, búið að smúla fram fyrir sturtuna,“ segir Kolbrún. Atvikið hafi verið viljaverk en allt baðherbergið hafi verið á floti. Kolbrún segir gott gler vera fyrir sturtunni þannig það þurfi að hafa mikið fyrir því að toga sturtuhausinn fyrir glerið og sprauta vatni um allt baðherbergið. Hún telur mögulegt að umrætt par sé ferðamenn á ferðabílum sem vilji „bara komast í almennilega sturtu og smá tjill og svo bara halda áfram með sinn bíl.“ Kolbrún segir uppákomur sem þessar ekki algengar en leiðinlegast sé hvernig er farið með eigur fólks. „Það er náttúrulega mismunandi hvernig fólk gengur um en við höfum ekki lent í svona rosalegu.“ „Maður lærir af þessu“ Hún hafi strax í kjölfarið reynt að hafa samband við parið en þau hafi lokað á númerið hennar. Hún hafi þá reynt að hringja úr öðru íslensku númeri en sínu eigin en þau hafi ítrekað skellt á. Á endanum hafi hún gefist upp og hringt í teymi Booking-síðunnar sem sé að fara yfir málið en hún hafi enn ekkert heyrt. Vegna þess að Kolbrún samþykkti endurgreiðsluna áður en hún fór á staðinn fái parið gistinóttina endurgreidda eins og staðan er núna. „Af því ég samþykkti þetta þá fá þau í rauninni endurgreitt. En maður lærir af þessu, að endurgreiða ekki fyrr en maður er búinn að ná að kíkja á þetta.“ Lögreglan hafi öðrum hnöppum að hneppa Hún sagði frá atvikinu í Facebook-hóp fyrir fólk sem starfar i ferðaþjónustu eða hefur áhuga á henni. Hún hafi viljað vara aðra sem starfi í ferðaþjónustu við parinu en færslan fékk töluverða athygli. Margir hafi hvatt Kolbrúnu til þess að leita til lögreglu vegna málsins en hún segir lögregluna ekkert geta gert í slíkum málum þar sem skemmdirnar séu betur fer ekki meiriháttar vegna snöggra viðbragða. „Við náðum að komast hjá öllum skemmdum þar sem við komum í tæka tíð á staðinn, þannig að í rauninni hafa þeir [lögreglan] nóg að gera við eitthvað annað en að eltast við þetta.“ Reglulega koma upp mál þar sem fólk lendir í gestum sem gangi illa um, neiti að borga og þar fram eftir götunum, að sögn Jóhanns Þórs Skúlasonar, framkvæmdastjóra Samtaka ferðaþjónustunnar, í síðustu viku. Ef skemmdir séu unnar á eignum eða ekki greitt fyrir gistingu liggi beinast við að láta lögreglu vita en málið geti flækst þegar gisting er bókuð í gegnum þriðja aðila. 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