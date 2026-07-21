Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 25 prósenta fylgi í nýrri könnun Maskínu og er stærsti flokkurinn í könnunum fyrirtækisins í fyrsta sinn frá Alþingiskosningunum 2024. Samfylkingin mælist skammt á eftir með 24,4 prósent.
Munurinn á flokkunum er aðeins 0,6 prósentustig og innan vikmarka könnunarinnar. Vikmörkin eru 2,7 prósentustig hjá báðum flokkum.
Fylgi Sjálfstæðisflokksins eykst um 2,3 prósentustig frá könnun Maskínu í júní. Flokkurinn hefur verið á mikilli siglingu undanfarna mánuði og fylgi hans aukist úr 13,5 prósentum í janúar í 25 prósent nú.
Fylgi Samfylkingarinnar minnkar hins vegar um 0,8 prósentustig milli mánaða. Flokkurinn mældist með tæplega 32 prósenta fylgi síðasta haust en er nú kominn niður í 24,4 prósent.
Miðflokkurinn mælist þriðji stærsti flokkurinn með 13,4 prósent og Viðreisn kemur næst með 12,7 prósent.
Framsóknarflokkurinn tapar 1,9 prósentustigum milli mánaða og mælist nú með 6,6 prósent. Flokkur fólksins bætir aftur á móti við sig 1,8 prósentustigum og mælist með 5,9 prósent.
Vinstri græn mælast með 4,9 prósent, Sósíalistaflokkurinn með fjögur prósent og Píratar með 3,1 prósent. Þeir þrír flokkar eru því undir fimm prósenta þröskuldinum fyrir úthlutun jöfnunarsæta.
Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna þriggja, Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins, mælist 43 prósent. Það er 1,3 prósentustigum meira en í júní en 7,4 stigum minna en flokkarnir fengu samanlagt í kosningunum 2024.
Könnunin fór fram dagana 26. júní til 8. júlí. Alls tóku 963 svarendur afstöðu til flokka.