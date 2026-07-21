Innlent

Fórnuðu gúmmí­stíg­vélunum við að slökkva sinueld á Ströndum

Samúel Karl Ólason skrifar
Drangar4Jón
Jón Steinar

Sinueldur kviknaði á friðlandi á Ströndum í gær en hann hefur verið tilkynntur til lögreglu. Eldurinn kviknaði á friðlandi Dranga, sem var friðlýst árið 2021, en þeir sem slökktu eldinn segja mögulegt að hann hafi kviknað út frá sígarettu. Útlit sé fyrir að hann hafi fyrst kviknað við vörðu sem markar leiðina yfir Drangaháls.

Gönguhópur hafði farið þar um skömmu áður en eldurinn sást.

Guðmundur Hrafn Arngrímsson, sem er á Dröngum og slökkti eldinn með Jóni Steinari Guðmundssyni, segir það hafa verið erfitt fyrir þá frændur að slökkva eldinn en það tók um tvo tíma.

Bæði var hvasst á svæðinu og þá hafði eldurinn legið djúpt í mosarótum og sífellt blossað upp á nýjan leik.

Við slökkvistörfin fórnuðu þeir Guðmundur og Jón hinum klassíska strandaskófatnaði, gúmmístígvélunum, í verkefnið.

Í heildina segir Guðmundur að um fimm til sex hundruð fermetrar hafi brunnið en mun stærra svæði hefði líklega brunnið hefðu þeir Jón ekki slökkt eldinn. Hann hefði bæði getað haldið áfram í gróðrinum og náð í mikinn rekavið sem var í fjörukambinum fyrir neðan svæðið sem brann.

Jón Steinar
Jón Steinar
Guðmundur Hrafn
Guðmundur Hrafn

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