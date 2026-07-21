Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Samúel Karl Ólason skrifar 21. júlí 2026 11:08 Jón Steinar Sinueldur kviknaði á friðlandi á Ströndum í gær en hann hefur verið tilkynntur til lögreglu. Eldurinn kviknaði á friðlandi Dranga, sem var friðlýst árið 2021, en þeir sem slökktu eldinn segja mögulegt að hann hafi kviknað út frá sígarettu. Útlit sé fyrir að hann hafi fyrst kviknað við vörðu sem markar leiðina yfir Drangaháls. Gönguhópur hafði farið þar um skömmu áður en eldurinn sást. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, sem er á Dröngum og slökkti eldinn með Jóni Steinari Guðmundssyni, segir það hafa verið erfitt fyrir þá frændur að slökkva eldinn en það tók um tvo tíma. Bæði var hvasst á svæðinu og þá hafði eldurinn legið djúpt í mosarótum og sífellt blossað upp á nýjan leik. Við slökkvistörfin fórnuðu þeir Guðmundur og Jón hinum klassíska strandaskófatnaði, gúmmístígvélunum, í verkefnið. Í heildina segir Guðmundur að um fimm til sex hundruð fermetrar hafi brunnið en mun stærra svæði hefði líklega brunnið hefðu þeir Jón ekki slökkt eldinn. Hann hefði bæði getað haldið áfram í gróðrinum og náð í mikinn rekavið sem var í fjörukambinum fyrir neðan svæðið sem brann. Jón Steinar Jón Steinar Guðmundur Hrafn Guðmundur Hrafn Mest lesið Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Fleiri fréttir Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Sjá meira