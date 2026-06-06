Bergþór næsti sveitarstjóri Norðurþings Agnar Már Másson skrifar 6. júní 2026 17:51 Bergþór er enginn nýgræðingur enda hefur hann stýrt fjármálum Norðurþings síðustu ár og verið staðgengill sveitarstjóra. Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn eru stærstu þéttbýliskjarnarnir í Norðurþingi. Samsett Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri Norðurþings, verður ráðinn bæjarstjóri sveitarfélagsins í næstu viku. Hann tekur við af Katrínu Sigurjónsdóttur, sem var einnig fagráðin. Fjögurra flokka meirihluti var myndaður í sveitarfélaginu eftir síðustu kosningar. „Við erum búin að handsala við hann samkomulag,“ staðfestir Eysteinn Heiðar Kristjánsson, oddviti Framsóknar í sveitarfélaginu, í samtali við Vísi. Vikublaðið greindi fyrst frá ráðningunni eftir að oddviti D-listans upplýsti starfsfólk sveitarfélagsins um ráðninguna í tölvupósti í dag. Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí var myndaður fjögurra flokka meirihluti með fulltrúum Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Óskalistans. Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar verður haldinn fimmtudaginn 11. júní og í kjölfarið á honum verður ráðningarsamningur gerður við Bergþór. Eysteinn segir að Bergþór hafi orðið fyrir valinu vegna reynslu sinnar sem fjármálastjóri sveitarfélagsins, en Bergþór hefur starfað sem slíkur síðustu fjögur ár auk þess sem hann hefur verið staðgengill sveitarstjóra. „Hann er okkur góðkunnugur,“ bætir Eysteinn við. Bergþór er með BS-gráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst og MLM-gráðu í forystu og stjórnun frá sama skóla. Áður en hann tók til starfa hjá sveitarfélaginu hafði hann starfað hjá Landsbankanum í 14 ár, þar af 11 ár sem útibússtjóri Landsbankans á Húsavík, Þórshöfn, Raufarhöfn og Kópaskeri. Nýr sveitarstjóri tekur við af Katrínu Sigurjónsdóttur sem hefur starfað sem sveitarstjóri frá byrjun síðasta kjörtímabils, 2022, þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn mynduðu saman meirihluta í sveitarfélaginu. Ekki náðist í Berþór við vinnslu fréttar. Norðurþing Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Mest lesið Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Innlent Kveður eftir ævilangt starf Innlent Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Innlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Innlent Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Innlent Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Innlent Fengu yfir sig holskeflu haturs eftir að þau ákváðu að binda enda á meðgönguna Erlent Fleiri fréttir Bergþór næsti sveitarstjóri Norðurþings Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu FÍA hvetur flugmenn til að hlaupa undir bagga og styðja við Icelandair Mogginn afþakkar framlag Dags B. Sendi frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Ætlar að synda niður Lagarfljót fyrstur manna Skiptiskjól á þremur stöðum í Reykjavík Hallast að því að þetta sé einbeittur brotavilji Rafbyssum aldrei beitt oftar Munu auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra Sjá meira