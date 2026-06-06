Innlent

Berg­þór næsti sveitar­stjóri Norðurþings

Agnar Már Másson skrifar
Bergþór er enginn nýgræðingur enda hefur hann stýrt fjármálum Norðurþings síðustu ár og verið staðgengill sveitarstjóra. Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn eru stærstu þéttbýliskjarnarnir í Norðurþingi.
Bergþór er enginn nýgræðingur enda hefur hann stýrt fjármálum Norðurþings síðustu ár og verið staðgengill sveitarstjóra. Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn eru stærstu þéttbýliskjarnarnir í Norðurþingi. Samsett

Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri Norðurþings, verður ráðinn bæjarstjóri sveitarfélagsins í næstu viku. Hann tekur við af Katrínu Sigurjónsdóttur, sem var einnig fagráðin. Fjögurra flokka meirihluti var myndaður í sveitarfélaginu eftir síðustu kosningar.

„Við erum búin að handsala við hann samkomulag,“ staðfestir Eysteinn Heiðar Kristjánsson, oddviti Framsóknar í sveitarfélaginu, í samtali við Vísi. 

Vikublaðið greindi fyrst frá ráðningunni eftir að oddviti D-listans upplýsti starfsfólk sveitarfélagsins um ráðninguna í tölvupósti í dag.

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí var myndaður fjögurra flokka meirihluti með fulltrúum Framsóknar, Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Óskalistans.

Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar verður haldinn fimmtudaginn 11. júní og í kjölfarið á honum verður ráðningarsamningur gerður við Bergþór.

Eysteinn segir að Bergþór hafi orðið fyrir valinu vegna reynslu sinnar sem fjármálastjóri sveitarfélagsins, en Bergþór hefur starfað sem slíkur síðustu fjögur ár auk þess sem hann hefur verið staðgengill sveitarstjóra.

„Hann er okkur góðkunnugur,“ bætir Eysteinn við.

Bergþór er með BS-gráðu í viðskiptalögfræði frá Háskólanum á Bifröst og MLM-gráðu í forystu og stjórnun frá sama skóla. Áður en hann tók til starfa hjá sveitarfélaginu hafði hann starfað hjá Landsbankanum í 14 ár, þar af 11 ár sem útibússtjóri Landsbankans á Húsavík, Þórshöfn, Raufarhöfn og Kópaskeri. 

Nýr sveitarstjóri tekur við af Katrínu Sigurjónsdóttur sem hefur starfað sem sveitarstjóri frá byrjun síðasta kjörtímabils, 2022, þegar Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn mynduðu saman meirihluta í sveitarfélaginu. 

Ekki náðist í Berþór við vinnslu fréttar.

Norðurþing Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál

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