Loka­tölur í Norðurþingi: Meiri­hlutinn fallinn en mjótt á munum

Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn. 

Á kjörskrá í Norðurþingi eru 2.345 manns. Níu fulltrúar eiga sæti í sveitarstjórninni.

Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2022 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn myndaði meirihluta en Katrín Sigurjónsdóttir hefur gegnt embætti sveitarstjóra á kjörtímabilinu.

Í Norðurþingi er meðal annars að finna Húsavík, Kópasker og Raufarhöfn.

Atkvæðin féllu þannig:

  • B listi - Framsóknarflokkurinn: 18,1% með 2 fulltrúa
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 20,3% með 2 fulltrúa
  • M listi - Listi samfélagsins: 15,3% með 1 fulltrúa
  • Ó listi - Óskalistinn: 13,9% með 1 fulltrúa
  • S listi - Samfylkingin: 18,6% með 2 fulltrúa
  • V listi - V-listi velferðar: 13,7% með 1 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

Helena Eydís Ingólfsdóttir (D)

Þorsteinn Snævar Benediktsson (D)

Kjartan Páll Þórarinsson (S)

Rebekka Ásgeirsdóttir (S)

Eysteinn Heiðar Kristjánsson (B)

Bylgja Steingrímsdóttir (B)

Rúnar Traustason (M)

Ómar Gunnarsson (Ó)

Aldey Unnar Traustadóttir (V)

Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi er fallinn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.

Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.

Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.

Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.

Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.

Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

