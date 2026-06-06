Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Bylgjan og FÍBÚT 6. júní 2026 08:00 Auður Ína Björnsdóttir tekur þátt í leshringjum og segir að bækur búi til samtöl sem fátt annað gerir. Sumarbókaveisla íslenskra leshringja hófst í dag með spennandi vinningum. Auður Ína Björnsdóttir man vel eftir því þegar lestur hætti að vera verkefni og varð að ánægju. Eftir mörg ár af skólabókum þurfti hún í raun að læra lesa upp á nýtt og finna aftur gleðina sem felst í því að sökkva sér ofan í góða bók. Nú stendur yfir sumarbókaveisla íslenskra leshringja þar sem heppnir leshringir geta unnið veglegan bókapakka auk veitinga fyrir leshringinn á Facebooksíðu Bylgjunnar. Í dag er Auður Ína ófeimin að kalla sig lestrarhest. Hún les á íslensku og ensku, tekur þátt í leshringjum og segir að bækur búi til samtöl sem fátt annað gerir. „Það er deild upplifun að lesa með öðru fólki. Ég les yfirleitt með öðrum, vinum og vinkonum bæði í Bandaríkjunum og hér heima,“ segir Auður Ína og telur lestur skapa allt aðra tengingu milli fólks en sjónvarpsgláp. „Það þarf meira samtal með lestri. Svo er sjónvarp oft svo heilalaust. Bækur geta reyndar verið það líka og þær eru stundum mitt „escape“ en maður þarf samt að hugsa aðeins meira við lestur en áhorf." „Við erum svo stórar persónur og alls ekki einhliða og getum tengt við margar persónur úr bókum, jafnvel morðingja í glæpasögum. Það kemur alltaf gott samtal út frá bókum.“ Vill jarðtengja sig með lestri Ína er 22 ára og telur að sífellt fleiri á hennar aldri séu að leita í lestur til að draga úr skjátíma og finna mótvægi við stöðugt áreiti samfélagsmiðla. „Á samfélagsmiðlum eru margir að opna sig um lestur og fólk er að leita að tómstundum sem snúast ekki um að vera í símanum eða horfa sjónvarp,“ segir Ína. Hún hafi sjálf uppgötvað nýjan heim þegar hún hætti að líta á lestur sem skylduverkefni tengt skóla. „Það breytir viðhorfinu að þurfa að lesa. Ég þurfti að vinna í að læra að lesa upp á nýtt þegar ég var búin með skólabækurnar. Um leið og maður fer að lesa sér til yndis er hægt að fara inn í svo marga öðruvísi heima.” Með þátttöku á skráningavef á Facebook síðu Bylgjunnar geta áhugasamir lesendur átt kost á að vinna 20 nýjar bækur fyrir sumarlesturinn. Hverskonar bækur lestu helst? „Ég er með BA-gráðu í sálfræði og hef lesið mikið af sálfræðibókum, sjálfshjálparbókum og öðru lesefni sem tengist mannshuganum og hvernig hann starfar. En svo les ég líka mikið af morð- og glæpasögum, þrillerum og ástarsögum. Eva Björg Ægisdóttir er í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér finnst hún frábær og hef lesið allar bækurnar hennar. Stefán Máni er líka á leslistanum, ásamt fleiri höfundum sem ég hef lengi ætlað mér að lesa. Ég ætla klárlega að lesa meira íslenskt,“ segir hún og bætir við að enska hafi legið betur fyrir henni þegar hún byrjaði að lesa sér til yndis. „Ég varð nefnilega smá manísk í byrjun og vildi lesa eins mikið og ég gat og fannst það auðveldara á ensku. Svo áttaði ég mig á að þetta er ekki keppni og þá fannst mér gott að hægja aðeins á mér.“ „Ég er núna að lesa Karítas án titils eftir Kirstínu Marju Baldursdóttur, uppáhalds bókina hennar mömmu. Ég fékk hana í jólagjöf en vildi geyma hana þar til ég hefði góðan tíma. Hún er áhugaverður gluggi inn í annan heim. Huldukonan eftir Fríðu Ísberg er líka á leslistanum fyrir sumarið. Hvar leitarðu að nýju lesefni? „Ég nota til dæmis Goodreads appið sem er samfélagsmiðill fyrir bækur. Þú setur inn hvað þú ert búin að lesa og getur ritað umsögn. Ef ég sé bók sem ég hef áhuga á set ég hana beint á leslistann. Ég fæ líka hugmyndir af Booktok á TikTok og frá fjölskyldu og vinum. Það að læra að lesa mér til yndis hefur verið eitt það mikilvægasta í mínu lífi,“ segir Auður Ína. Sumarbókaveislan stendur yfir í viku og eru bókaormar hvattir til að skrá sig í leikinn hér. 15 heppnir leshringir geta unnið veglegan bókapakka með 20 bókum að verðmæti kr. 75.000, samtals 300 nýjar bækur. Fimm þessara vinningshafa hljóta að auki gjafakort að upphæð kr. 25.000 sem nýta má til veitingakaupa fyrir næsta leshring. Heildarverðmæti vinninga er kr. 1.250.000. Fjöldi áhugaverðra, spennandi, fræðandi og skemmtilegra bóka kom út fyrir sumarið. 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