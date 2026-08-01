Innlent

Af­drif Bandero og hættu­legt á­stand í Dölum

Eiður Þór Árnason skrifar
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Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn skipsins Bandero sem er sögð hafa ógnað hvalveiðiskipi sem var við veiðar á fimmtudag. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum.

Dómur yfir Ming Ting Mancel hefur verið birtur en hún var dæmd í tólf ára fangelsi fyrir að bana Catherine, dóttur sinni, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel. Við förum yfir dóminn. Þá fjöllum við um stöðuna í Vestmannaeyjum og fyrir norðan nú þegar verslunarmannahelgin er komin á fullt skrið. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. ágúst 2026

Sveitarstjóri Dalabyggðar segir ástand vega vestur í Dali vera hræðilegt. Hann segir stofnveg sem ekið er um til Vestfjarða nánast ófæran á köflum og tímaspursmál sé hvenær alvarlegt slys verði. 

Einnig kynnum við okkur nýja sýningu þar sem munum sem voru í eigu Gísla á Uppsölum hefur verið safnað saman. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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