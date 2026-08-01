Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Eiður Þór Árnason skrifar 1. ágúst 2026 11:50 Lögregla fer ekki fram á gæsluvarðhald yfir áhöfn skipsins Bandero sem er sögð hafa ógnað hvalveiðiskipi sem var við veiðar á fimmtudag. Við fjöllum um málið í hádegisfréttum. Dómur yfir Ming Ting Mancel hefur verið birtur en hún var dæmd í tólf ára fangelsi fyrir að bana Catherine, dóttur sinni, í samráði við eiginmann sinn, Emeric Mancel. Við förum yfir dóminn. Þá fjöllum við um stöðuna í Vestmannaeyjum og fyrir norðan nú þegar verslunarmannahelgin er komin á fullt skrið. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 1. ágúst 2026 Sveitarstjóri Dalabyggðar segir ástand vega vestur í Dali vera hræðilegt. Hann segir stofnveg sem ekið er um til Vestfjarða nánast ófæran á köflum og tímaspursmál sé hvenær alvarlegt slys verði. Einnig kynnum við okkur nýja sýningu þar sem munum sem voru í eigu Gísla á Uppsölum hefur verið safnað saman. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Innlent „Ég er skrímsli“ Innlent Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Innlent Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Innlent Skilaboð send úr símanum í blekkingarskyni Erlent Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Innlent Vara við snörpum vindhviðum Veður Myndir: Tugir þúsunda syntu til Ceuta Erlent Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Innlent Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Innlent Fleiri fréttir Blöskrar hegðun ferðamanna við Sólheimajökul Afdrif Bandero og hættulegt ástand í Dölum Yfirheyrslum lokið og ekki gerð krafa um gæsluvarðhald Sex fíkniefnamál komu upp í Eyjum „Ég er skrímsli“ Landhelgisgæslan sótti mann í Vestmannaeyjum Horfði á fallega húsið sitt fuðra upp Skipulagður brotahópur kúgaði íslenskan pilt með gervigreindarmyndbandi Regnboginn kominn aftur á tröppurnar Hálf áhöfnin bönnuð frá Evrópu í tvö ár Ótrúleg eftirför, lögregla í beinni og unglingur kúgaður Paul Watson afar ánægður með handtökuna Reiðhjólamaður fluttur á slysadeild eftir árekstur Leita vitna að líkamsárás á Kótelettunni Búast við fjölmennasta Innipúka til þessa Aldrei liðið að öryggi sjómanna sé ógnað Alelda bíll í Reykjanesbæ Jákvæð teikn í leitinni að minkunum Ótrúleg eftirför: „Lyginni líkast að sjá það á fullri ferð úti á ballarhafi“ Bandero hafi beitt hættulegum aðferðum: „Þverskallaðist við að fylgja og hlýða fyrirmælum“ Sérsveitaraðgerðir á hvalaslóð og Verslunarmannahelgin að ganga í garð Samtökin hafi bjargað lífi allt að þrjátíu hvala Fjölmiðlanefnd eltist við Ólöfu og Kristínu Megas jarðsunginn í áhrifaríkri útför Bein útsending frá Sundahöfn: Hvað verður um áhöfn Bandero? Komin handbók um hvernig stefna megi ríkjum og Ísland geti verið næst Leggja áherslu á mannúðarlegar aðgerðir vegna minkanna Skipstjóri Bandero handtekinn og skipið fært til hafnar Myndi glaður sjá réttarhöld yfir skipverjum Bandero „Þá bara krassa lungun“ Sjá meira