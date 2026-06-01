Flokkur fólksins mælist utan þings

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Flokkurinn hefur ekki mælst með minna fylgi á kjörtímabilinu. Vísir/Vilhelm

Flokkur fólksins mælist með fjögurra prósenta fylgi samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup og því utan þings yrði gengið til kosninga í dag.

Ríkisútvarpið greinir frá niðurstöðum nýs þjóðarpúls Gallups þar sem á ýmsu ber. Sjálfstæðisflokkurinn mælist þar með 23,5 prósenta fylgi og hefur bætt töluvert við sig frá kosningunum.

Samfylkingin er enn sem áður stærsti flokkurinn en mælist með 28,4 prósenta fylgi í þjóðarpúlsinum sem er það sama og hún mældist með í síðasta mánuði. Fylgi Miðflokksins dregst saman um rúmt prósentustig og mælist 17,6 prósent.

Viðreisn mælsit með 10,6 prósenta fylgi sem er það sama og í síðasta mánuði og Framsóknarflokkurinn bætir við sig og er með 6,7 prósenta fylgi.

Fylgi Vinstri grænna dregst saman milli mánaða. Hann mældist á þingi í síðasta þjóðarpúlsi með 5,1 prósent en mælist nú aðeins með 4,3 prósent. Fram kemur í umfjöllun Rúv að flokkurinn fengi þó einn kjördæmakjörinn þingmann samkvæmt þessum síðasta þjóðarpúlsi.

Sósíalistar mælast með 2,6 prósent og Píratar 1,9 prósent. Alls segjast 49 prósent aðspurðra styðja ríkisstjórnina. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna mælist 43 prósent.

