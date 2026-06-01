Engar vísbendingar um kvikusöfnun en ríflega sjö hundruð skjálftar Freyja Þórisdóttir skrifar 1. júní 2026 20:32 Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, mætti í sett Sýnar nú í kvöld. SÝN Íbúar á suðvesturhorni landsins fundu margir vel fyrir snörpum jarðskjálfta sem reið yfir á öðrum tímanum í dag. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, segir skjálftana vera hluta af því sem kalla mætti „hefðbundna jarðskjálftavirkni vegna flekahreyfinga" og að það séu engar vísbendingar um kvikusöfnun og þar af leiðandi ekki von á eldgosi bráðlega. Skjálftinn sem margir fundu fyrir um tvöleytið í dag mældist 4,5 stig og upptökin voru við Húsmúla á Hellisheiði. Skjálftarnir teljast nú á sjötta hundrað frá því í gær. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, útskýrir í kvöldfréttum Sýnar að þetta sé losun á spennu sem safnast hafi saman síðustu áratugi og að það sé ekki útlit fyrir gos á næstunni. Mynstrið sem hafi myndast frá því að hrinan hófst í gærmorgun bendi ekki á nokkurn hátt til þess að búast megi við gosi og að það séu engar vísbendingar um kvikusöfnun. Þá segir hann fólk ekki hafa neitt að óttast en að það gætu orðið stærri skjálftar á svæðinu, byggingar á skjálftasvæðinu séu þó byggðar með það í huga að þola vel skjálfta. Skjálftarnir verði að öllum líkindum ekki mjög miklu stærri en sá sem reið yfir í dag eða að hámarki um 6 stig. Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Skjálftinn sem fannst á suðvesturhorninu klukkan korter í tvö og mældist 4,5 að stærð átti upptök sín vestur af Húsmúla við Hellisheiði. Náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands, Jóhanna Malen Skúladóttir, segir skjálftann vera þann stærsta á svæðinu síðan 2022. 1. júní 2026 15:53 Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu og víðar um korter í eitt. Skjálftinn var 4,5 að stærð og voru upptök hans vestan við Húsmúla við Hellisheiði. 1. júní 2026 13:48