Lögmaður manns sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði um helgina kallar eftir því rannsókn verði hafin á eftirliti og geðheilbrigðisþjónustu innan fangelsa. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum og ræðum við framkvæmdastjóra Geðhjálpar sem segir að fangar fái ekki aðstoð við hæfi.
Prófessor í stjórnmálafræði segir það verða mikið högg fyrir ríkisstjórnina ef þjóðin hafnar aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Niðurstaðan muni hafa mikil áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
Hlé var gert á þingfundi í dag eftir að mótmælendur létu í sér heyra á þingpöllum í umræðu um fyrirhugaða brottfarastöð. Við verðum í beinni frá þinginu og ræðum við Snorra Másson sem var í pontu.
Íbúar á suðvesturhorni landsins fundu margir vel fyrir snörpum jarðskjálfta sem reið yfir á öðrum tímanum í dag. Við ræðum við fagstjóra jarðskjálftavár á Veðurstofunni um skjálftahrinuna á Hengilssvæðinu.
Þá verðum við í beinni frá kynningarfundi um Sæbrautarstokk og hittum hnefaleikakappann Kolbein Kristinsson sem vann um helgina sinn tuttugasta sigur í tuttugu bardögum. Í Íslandi í dag fer Tómas Arnar á rúntinn með lögreglunni og fær kennslu í forgangsakstri.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.