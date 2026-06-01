Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022

Skjálftinn sem fannst á suðvesturhorninu klukkan korter í tvö og mældist 4,5 að stærð átti upptök sín vestur af Húsmúla á Hellisheiði. Náttúruvársérfræðingur Veðurstofu Íslands, Jóhanna Malen Skúladóttir, segir skjálftann vera þann stærsta á svæðinu síðan 2022.
Upptök skjálftans sem fannst á suðvesturhorninu rétt fyrir klukkan tvö í dag eru þau sömu og þeirrar skjálftahrinu sem hófst í gærmorgun. Skjálftarnir teljast nú á sjötta hundrað frá því í gær.
Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, segir jarðskjálfta vera algenga á þessu svæði vegna flekaskilanna sem þar eru. Þennan skjálfta telur hún þó óvenjulegan sökum stærðar í samtali við fréttastofu, en hann er sá stærsti sem hefur mælst á svæðinu síðan árið 2022. Hún segir Veðurstofu hafa borist á annað hundrað tilkynninga um skjálftann.
Jóhanna Malen segir að það megi búast við eftirskjálftum sem geta orðið allt að þrír að stærð. Veðurstofan er með mæli á svæðinu og segir ekki hægt að lesa meira í skjálftana en að þeir séu merki um eðlilegar sprunguhreyfingar.
