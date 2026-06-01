Syngjandi dúx

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ína Berglind, dúx Menntaskólans á Egilsstöðum 2026.
Ína Berglind Guðmundsdóttir er dúx Menntaskólans á Egilsstöðum. Hún brautskráðist af náttúrufræðibraut með meðaleinkunnina 9,92. Alls voru 47 nemendur brautskráðir frá ME laugardaginn 23. maí. 

Áfangastjóri skólans, Eyrún Arnardóttir, stýrði athöfninni.

Útskriftarnemar sáu um tónlistaratriði útskriftarathafnarinnar. Dúx skólans, Ína Berglind, flutti glænýtt frumsamið lag, Fljúgðu aðeins hærra. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Ína Berglind stígur á svið. Árið 2023 sigraði hún Söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar Nýjung á Egilsstöðum.

Aðrir flytjendur úr útskriftarhópnum voru þau Auðun Lárusson Snædal, Bragi Már Birgisson, Sigríður Svandís Hafþórsdóttir, Stefanía Þórdís Vídalín Áslaugardóttir og Steinar Aðalsteinsson.

Ína Berg­lind vann Söng­keppni Sam­fés

Ína Berglind Guðmundsdóttir úr félagsmiðstöðinni Nýjung á Egilsstöðum stóð uppi sem sigurvegari í Söngkeppni Samfés í gær. Söng hún frumsamda lagið Tilgangslausar setningar. 

