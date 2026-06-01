Syngjandi dúx Áróra L Davíðsdóttir skrifar 1. júní 2026 13:57 Ína Berglind, dúx Menntaskólans á Egilsstöðum 2026. Aðsend Ína Berglind Guðmundsdóttir er dúx Menntaskólans á Egilsstöðum. Hún brautskráðist af náttúrufræðibraut með meðaleinkunnina 9,92. Alls voru 47 nemendur brautskráðir frá ME laugardaginn 23. maí. Áfangastjóri skólans, Eyrún Arnardóttir, stýrði athöfninni. Útskriftarnemar sáu um tónlistaratriði útskriftarathafnarinnar. Dúx skólans, Ína Berglind, flutti glænýtt frumsamið lag, Fljúgðu aðeins hærra. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Ína Berglind stígur á svið. Árið 2023 sigraði hún Söngkeppni Samfés í Laugardalshöllinni fyrir hönd félagsmiðstöðvarinnar Nýjung á Egilsstöðum. Aðrir flytjendur úr útskriftarhópnum voru þau Auðun Lárusson Snædal, Bragi Már Birgisson, Sigríður Svandís Hafþórsdóttir, Stefanía Þórdís Vídalín Áslaugardóttir og Steinar Aðalsteinsson. Framhaldsskólar Dúxar Múlaþing Tónlist Tengdar fréttir Ína Berglind vann Söngkeppni Samfés Ína Berglind Guðmundsdóttir úr félagsmiðstöðinni Nýjung á Egilsstöðum stóð uppi sem sigurvegari í Söngkeppni Samfés í gær. Söng hún frumsamda lagið Tilgangslausar setningar. 7. maí 2023 08:30