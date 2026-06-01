Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Jakob Bjarnar skrifar 1. júní 2026 13:29 Ragnar Þór er staðgengilll mennta- og barnamálaráðherra. Svör hans kölluðu á þá einkunn af hálfu Jóns Péturs að hann hafi afhjúpað vanþekkingu á skólastarfi. Það þýddi ekki að auka álag á skóla með hægri en skera niður með þeirri vinstri. vísir/anton Brink/Vilhelm Jón Pétur Zimsen, Sjálfstæðisflokki, gerði fjárframlög ríkisins til framhaldsskóla að umfjöllunarefni í óundirbúnum fyrirspurnum. Til svara var Ragnar Þór Ingólfsson, staðgengill Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra, en Jón Pétur taldi svör hans ekki margra fiska virði. „Í drögum að nýrri fjármálaáætlun er ráðgert að fjárframlög til framhaldsskóla dragist saman um 7,1 prósent á næstu fimm árum, fari úr 53,2 milljörðum í 49,4 milljarða árið 2031,“ sagði Jón Pétur. Þetta er meiri niðurskurður en gert hafði verið ráð fyrir í fyrri áætlunum, að sögn Jóns, og kemur á þeim tíma sem stærstu árgangar Íslandssögunnar til þessa eru að hefja framhaldsskólanám. Að fjárfesta í framtíðinni með ofsaniðurskurði „Að baki er hrun í námsgetu og lestrarfærni ungmenna hér á landi í alþjóðlegum samanburði. Kennarar segja að líklega sé um mesta niðurskurð sem þegar vanfjármagnað framhaldsskólastig hefur séð áður, meiri en eftir bankahrunið 2008.“ Jón Pétur vitnaði í Guðjón Hrein Hauksson, formann Félags framhaldsskólakennara, sem telur að niðurskurðurinn muni bitna verulega á námi nemenda og til að mynda þurfi að skera niður námsbrautir og draga úr stoðþjónustu. „Gangi þetta eftir verða næstu ár óbærileg fyrir starfsfólk framhaldsskólanna. Félag framhaldsskólakennara hefur skilað inn umsögn um fjármálaáætlun þar sem niðurskurðurinn er gagnrýndur harðlega. Jón Pétur spurði hvernig hægt væri að tala um að fjárfest væri í framtíðinni með ofsaniðurskurði?vísir/vilhelm Hann er sagður grimmilegur og ganga beint gegn atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar sem var kynnt með pompi og prakt og samþykkt í síðasta mánuði og fari gegn fyrirheitum mennta- og barnamálaráðuneytisins um að fjárfesta í framtíð landsins, sem er skynsamleg ákvörðun,“ sagði Jón Pétur og spurði hvort þetta héti að fjárfesta í framtíð landsins? Hvernig væri hægt að vega að menntun og framtíðarlífsgæðum ungmenna með slíkum ofsaniðurskurði? Ragnar Þór sagði að verið væri að auka fjármagn á milli ára frá núgildandi fjármálaáætlun, það er um 1,3 milljarða fyrir 2027 og síðan um rúmlega milljarð fyrir 2028. Niðurskurðurinn varði fyrst og fremst fjárfestingarhliðina. „Það eru gríðarlega miklar fjárfestingar í gangi núna í kringum framhaldsskólana sem eru aðallega tengdar uppbyggingu fimm verknámshúsa. Það er að klárast í Breiðholti, við erum að fara af stað í Skagafirði og erum langt komin með samninga eða viljayfirlýsingar við þá skóla þar sem ákveðið var að byggja upp.“ Auka álag með vinstri en skera niður með hægri Að sögn Ragnars Þórs sneri þessi niðurskurður fyrst og fremst að fjárfestingarhliðinni eftir 2028. „En framlögin per nemanda, sem eru rúmar tvær milljónir, verða á pari við það út fjármálaáætlun, þ.e. hvað er greitt með hverjum nemanda til hvers skóla miðað við hvernig það var 2026. Ég myndi segja að það væri mjög djúpt í árinni tekið að tala um aðför að rekstri framhaldsskóla eða niðurskurð sem er úr hófi fram.“ Ragnar Þór Ingólfsson átti í vök að verjast þegar gamli skólastjórinn gekk á hann með fjárframlög til framhaldsskóla.vísir/anton brink Jón Pétur gaf lítið fyrir þessi svör. „Hæstvirtur ráðherra svarar hér en afhjúpar í raun vanþekkingu sína á skólastarfi. Það er alveg ljóst að í grunnskólum landsins var stefnan um skóla án aðgreiningar tekin upp án þess að jarðvegurinn hefði verið nógu vel undirbúinn.“ Nú sé ríkisstjórnin búin að innleiða svipuð lög þar sem sú stefna, skóli án aðgreiningar, er tekin upp í framhaldsskólunum. „Nýleg skýrsla sem sveitarfélögin gerðu fyrir grunnskólana segir að stærsti hluti kennaranna sé kominn á þann stað að finnast staðan óbærileg. Þetta kerfi er verið að flytja í boði ríkisstjórnarinnar beint inn í framhaldsskólann. Niðurskurðurinn er 7,1 prósent,“ sagði Jón Pétur og spurði hvernig væri hægt að réttlæta það að auka álagið í skólunum með hægri hendi og skera síðan niður með þeirri vinstri? 