Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Agnar Már Másson skrifar 1. júní 2026 13:57 Barnið er á grunnskólaaldri. Maðurinn er í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Vísir/Vilhelm Fertugur maður á Suðurnesjum hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna vegna gruns um kynferðisbrot gegn barni á grunnskólaaldri sem hann hafði í fóstri á heimili sínu. Hann er í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Alda Hrönn Jóhannsdóttir staðfestir í samtali við Vísi að barnaverndaryfirvöld hafi hinn 11. maí vakið athygli lögreglu á meintu broti og maðurinn þá verið handtekinn og settur í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Rúv greindi fyrst frá og tekur fram að maðurinn, sem býr á Suðurnesjum, hafi fleiri börn í fóstri, en það gat Alda ekki staðfest. Hún vildi heldur ekki tjá sig um hvers konar fósturúrræði hafi verið að ræða. Alda segir að héraðsdómur hafi síðastliðinn föstudag úrskurðað að maðurinn skuli sæta fjögurra vikna gæsluvarðhald til viðbótar, nú á grundvelli almannahagsmuna. „Brotið var bara talið það alvarlegt," útskýrir hún. „Það myndi særa réttarvitund almennings." Hún vildi lítið gefa upp um aldur eða kyn barnsins, en svaraði aðspurð að það væri aldurinn væri undir fermingaraldri. Eru hugsanleg brot á fleiri börnum til rannsóknar? „Þegar svona kemur upp er það alltaf þannig. En sem stendur þá hefur sú rannsókn í rauninni ekki leitt til neins annars." Suðurnesjabær Lögreglumál Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi