Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael Agnar Már Másson skrifar 1. júní 2026 15:09 Kynhlutlausa nafnið Freyjó hefur einnig verið samþykkt. mynd úr safni Nú má heita Sifjar og Mollý, samkvæmt nýjum úrskurðum mannanafnanefndar, en ekki Mikhael eða Danivaan. Sifjar, Elidon, Snjór og Jad voru öll samþykkt sem karlkyns eiginnöfnin og færð á mannanafnaskrá samkvæmt úrskurði Mannanafnanefndar, sem kom saman á föstudag síðastliðinn. Aftur á móti hafnaði nefndin karlanöfnunum Mikhael og Danivaan. Á sama nefndarfundi var kvenkyns eiginnafnið Mollý samþykkt sem og kynhlutlausa nafnið Freyjó og þau færð á mannanafnaskrá. Mannanöfn Íslensk tunga