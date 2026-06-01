„Þá þurfum við að gera miklu betur“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. vísir/bjarni

Geðheilbrigðismálum innan fangelsiskerfisins er stórlega ábótavant að mati framkvæmdastjóra Geðhjálpar. Lögmaður manns sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði um helgina kallar eftir því að eftirlit og geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsa verði rannsökuð. 

Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði aðfaranótt sunnudags hét Sigurður Fannar Þórsson. Hann afplánaði sextán ára dóm fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana við Krýsuvíkurveg í september árið 2024. Hann játaði sök í málinu á sínum tíma en bar fyrir sig minnisleysi. Hann hafði glímt við andleg veikindi um skeið.

Sigurður var ekki í einangrun umrædda nótt og er talið að hann hafi svipt sig lífi.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ljóst að fangelsi hér á landi séu ekki til betrunar.

„Fangelsismál á Íslandi eru birtingarmynd þess að við erum ekki að betra fólk. Ef við horfum á þetta þannig að við ætlum ekki bara að loka fólk inni og refsa því. Síðan kemur þessi betrunarhugmynd. Við verðum í þeim veruleika sem við erum í núna að huga að því. Því það er mjög mikið af málum.  Við erum ekki að senda fólk þangað til að fá hjálp og fleira sem ég held að flestir sem eru dæmdir í fangelsi þurfi á að halda. Það er kannski löng áfallasaga að baki. Þetta kemur ekki upp í einhverju tómarúmi.  “

Lögmaður Sigurðar velti upp spurningum um aðbúnað og öryggi fanga í skriflegu svari til fréttastofu og kallaði eftir því að eftirlit og geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsiskerfisins yrðu rannsökuð.

Forstjóri Fangelsismálastofnunar sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að verklag yrði endurskoðað og leitað leiða til að bæta geðheilbrigðisþjónustu fanga.

„Geðþjónustan er betri en hún var en hún er á engan hátt nægjanleg. Þú ert lokaður inni í klefa, þú ert einn með sjálfum þér, þú ert í aðstæðum, það er mikið af fíkniefnum. Þetta samansull af þessu og í svona hálfkæringi, það er ekki gengið í það sem þarf að ganga. Fangelsismál eru aftarlega hjá okkur. Þetta er ekki forgangsmál hjá okkur. Þannig er viðhorfið. Ef við ætlum að hugsa um fólk og vera samfélag þá þurfum við að huga að þessu miklu betur.“

Síðast var fjallað um andlát manns á Hólmsheiði árið 2023. Einnig var greint frá andláti tveggja manna á Litla-Hrauni árið 2024.

„Mér verður, örugglega eins og flestum, ekki vel við. Þetta er sorglegt og ég hugsa alltaf um þessa sorgarsögu, um þessa löngu sögu. Oftar en ekki er saga þeirra sem enda í þessari stöðu svo þyrnum stráð og sorgleg. Mér finnst það miður. Ég held að við getum gert betur. Þegar þú ert kominn inn á stofnun eða við erum þar þá þurfum við að gera miklu betur. Fagmennska og miklu fleira. Það er svo margt, jafningjanálgun og annað.“

