„Þá þurfum við að gera miklu betur“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 1. júní 2026 19:06 Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. vísir/bjarni Geðheilbrigðismálum innan fangelsiskerfisins er stórlega ábótavant að mati framkvæmdastjóra Geðhjálpar. Lögmaður manns sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði um helgina kallar eftir því að eftirlit og geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsa verði rannsökuð. Maðurinn sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði aðfaranótt sunnudags hét Sigurður Fannar Þórsson. Hann afplánaði sextán ára dóm fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana við Krýsuvíkurveg í september árið 2024. Hann játaði sök í málinu á sínum tíma en bar fyrir sig minnisleysi. Hann hafði glímt við andleg veikindi um skeið. Sigurður var ekki í einangrun umrædda nótt og er talið að hann hafi svipt sig lífi. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, segir ljóst að fangelsi hér á landi séu ekki til betrunar. „Fangelsismál á Íslandi eru birtingarmynd þess að við erum ekki að betra fólk. Ef við horfum á þetta þannig að við ætlum ekki bara að loka fólk inni og refsa því. Síðan kemur þessi betrunarhugmynd. Við verðum í þeim veruleika sem við erum í núna að huga að því. Því það er mjög mikið af málum. Við erum ekki að senda fólk þangað til að fá hjálp og fleira sem ég held að flestir sem eru dæmdir í fangelsi þurfi á að halda. Það er kannski löng áfallasaga að baki. Þetta kemur ekki upp í einhverju tómarúmi. “ Lögmaður Sigurðar velti upp spurningum um aðbúnað og öryggi fanga í skriflegu svari til fréttastofu og kallaði eftir því að eftirlit og geðheilbrigðisþjónusta innan fangelsiskerfisins yrðu rannsökuð. Forstjóri Fangelsismálastofnunar sagði í samtali við fréttastofu fyrr í dag að verklag yrði endurskoðað og leitað leiða til að bæta geðheilbrigðisþjónustu fanga. „Geðþjónustan er betri en hún var en hún er á engan hátt nægjanleg. Þú ert lokaður inni í klefa, þú ert einn með sjálfum þér, þú ert í aðstæðum, það er mikið af fíkniefnum. Þetta samansull af þessu og í svona hálfkæringi, það er ekki gengið í það sem þarf að ganga. Fangelsismál eru aftarlega hjá okkur. Þetta er ekki forgangsmál hjá okkur. Þannig er viðhorfið. Ef við ætlum að hugsa um fólk og vera samfélag þá þurfum við að huga að þessu miklu betur.“ Síðast var fjallað um andlát manns á Hólmsheiði árið 2023. Einnig var greint frá andláti tveggja manna á Litla-Hrauni árið 2024. „Mér verður, örugglega eins og flestum, ekki vel við. Þetta er sorglegt og ég hugsa alltaf um þessa sorgarsögu, um þessa löngu sögu. Oftar en ekki er saga þeirra sem enda í þessari stöðu svo þyrnum stráð og sorgleg. Mér finnst það miður. Ég held að við getum gert betur. Þegar þú ert kominn inn á stofnun eða við erum þar þá þurfum við að gera miklu betur. Fagmennska og miklu fleira. Það er svo margt, jafningjanálgun og annað.“ Fangelsismál Banaði dóttur sinni við Krýsuvíkurveg Mest lesið Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Mótmælendur trufluðu þingfund Innlent „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Myndataka í lágloftunum vekur athygli Innlent Fleiri fréttir „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Senda loftbelgi á loft á hálftíma fresti á meðan sólmyrkvinn stendur yfir Undirbúa íbúafund þar sem farið verði yfir stöðu mála Líkamsárás á veitingastað í miðborginni og umfangsmikill þjófnaður Skjálftahrina á Hellisheiði hófst í morgun Fengu innblástur úr Vesturbænum þar sem börn mótmæltu Sjálfsvíg í fangelsum of algeng Sjá meira