Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ Rafn Ágúst Ragnarsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 1. júní 2026 19:50 Snorri Másson er þingmaður og varaformaður Miðflokksins. Vísir/Vilhelm Snorri Másson þingmaður sem blístrað var á og hrópað á meðan hann stóð í ræðustól Alþingis segist skilja að fólk hafi mikla sannfæringu fyrir sínum málstað en að jaðarskoðanir á hlutverki stjórnvalda í landamæraeftirliti vegi þyngra en hagsmunagæsla barna í tilfelli þessa hóps. Hlé var gert á þingfundi í dag eftir að mótmælendur létu í sér heyra á þingpöllum í umræðu um frumvarp dómsmálaráðherra um fyrirhugaða brottfararstöð. Eftir að þeim var vísað af þingpöllum héldu þeir áfram að mótmæla fyrir utan alþingishúsið. Önnur umræða hófst í dag eftir umfjöllun í allsherjar- og menntamálanefnd. Fjöldi mannréttindasamtaka hefur mótmælt því að vista eigi börn í brottfararstöðinni og lagði meirihluti nefndarinnar til ýmsar breytingar þar sem skerpt er á réttindum barna, meðal annars að fjölskyldur eigi að vista í aðskildu húsnæði og að óheimilt verði að vista börn í öryggisklefum. Samtökin No Borders stóðu fyrir uppátækinu og segja í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum að með því vildu með tefja umræðuna og vekja athygli á frumvarpinu. Beiti fyrir sér hagsmunum barna Snorri Másson þingmaður Miðflokksins og varaformaður sagði þingheim hafa haldið ró sinni en mörgum brá bersýnilega í brún þegar hávært flaut barst um þingsalinn. „Eftir á að hyggja er þetta ekkert sérlega merkilegt atvik,“ segir hann. „Óskandi væri auðvitað að geta haft þingpallana opna í tiltölulega góðri vissu um að þangað komi fólk til að fylgjast með en ekki til að trufla störfin,“ segir Snorri. Sjálfur segist hann hafa skilning á því að brenna fyrir málefnunum en að persónulega drægi hann þarna línu. Hann segist þó ekki telja að hagsmunir barna vegi þyngst meðal meðlima þessa hóps. „Í flóknu og stóru máli sem þessu eru margir aðgerðarsinnar sem beita fyrir sér hagsmunum barna og öðru eins í svona umræðu, þegar kjarnaskoðunin sem þessi hópur stendur fyrir er miklu frekar sú skoðun að íslensk stjórnvöld eigi ekki að eiga síðasta orðið um það hver dvelur í þessu landi. Og það er skoðun sem ég held að sé mikil jaðarskoðun. Þótt þessi hópur hafi mörg tæki til að vekja á sér athygli og sé ágætlega laginn í því er þetta jaðarskoðun þannig að við megum ekki gera meira úr því er tilefni er til,“ segir hann. Hagsmunir tryggðir eins og orðið getur Stjórnvöld visti ekki börn í slíku „bagalegu óyndisúrræði“ af léttúð. Þetta er neyðarúrræði á síðasta stigi málsins. Auðvitað geta menn bent á það og rætt en ég held að hópar eins og þessi svonefndu frjálsu félagasamtök, sem hafa gert alltof mikið úr þessum þætti, haldi áfram, þrátt fyrir töluverða vinnu inni í allsherjarnefnd til að koma til móts við þessi sjónarmið og tryggja að þessi umgjörð sé sem mannúðlegust, segir mér að það sé kannski frekar þessi málstaður opinna landamæra sem menn eru að tala fyrir frekar en hagsmuni barna sem eru að mínu mati, eins og orðið getur í svona bagalegu óyndisúrræði, ágætlega tryggðir,“ segir Snorri. Miðflokkurinn Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Innlent Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið Innlent Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Innlent Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Innlent Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Innlent Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Innlent Enn ekkert spurst til Hákonar Innlent Mótmælendur trufluðu þingfund Innlent „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Innlent Myndataka í lágloftunum vekur athygli Innlent Fleiri fréttir Fleiri bitnir af hundunum Hagsmunir barna ágætlega tryggðir í „bagalegu óyndisúrræði“ „Þá þurfum við að gera miklu betur“ Flokkur fólksins mælist utan þings Skortur á aðstoð, mótmæli og höggstaður á ríkisstjórn Enn ekkert spurst til Hákonar Stærsti skjálfti á svæðinu síðan 2022 Mótmælendur trufluðu þingfund Má heita Freyjó og Sifjar en ekki Mikhael „Það þarf kjark til að viðurkenna mistök“ Myndataka í lágloftunum vekur athygli Grunaður barnaníðingur í varðhaldi á grundvelli almannahagsmuna Syngjandi dúx Snarpur skjálfti fannst á höfuðborgarsvæðinu Vaknaði við hávaða og raddir úr næsta herbergi Segir Ragnar Þór afhjúpa vanþekkingu á skólastarfi Flugmaður hjá Icelandair opnar bókhaldið „Andrúmsloftið er þungt og það eru allir slegnir“ Andlát á Hólmsheiði og skammtímasamningur á borðinu í flugdeilunni Nafn mannsins sem lést á Hólmsheiði Á fimmta hundrað skjálftar mælst í hrinunni Segir að honum hafi gengið illa að sofna vegna hræðslu Tveggja bíla árekstur á Suðurlandsbraut Tvö á slysadeild eftir árás lausra hunda Engin Icelandair-þota sást á flugsýningunni „Það er enginn réttindagæslumaður starfandi á landsbyggðinni“ Senda loftbelgi á loft á hálftíma fresti á meðan sólmyrkvinn stendur yfir Undirbúa íbúafund þar sem farið verði yfir stöðu mála Líkamsárás á veitingastað í miðborginni og umfangsmikill þjófnaður Skjálftahrina á Hellisheiði hófst í morgun Sjá meira