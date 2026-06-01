Fangelsismálastjóri segir andrúmsloftið þungt innan veggja fangelsins á Hólmsheiði eftir að maður lést þar um helgina og bæði starfsmenn og fangar séu harmi slegnir.
Þá hafa flugmenn lagt til skammtímasamning í kjaradeilunni við Icelandair til að skapa starfsfrið yfir sumarvertíð félagsins en ekki hefur verið boðað til fundar í deilunni í vikunni.
Þar verður einnig farið yfir stöðu mála á Alþingis en þar var deilt um valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum í kjölfar skýrslu sérfræðingahóps sem segir kostnað vegna íslensku krónunnar verulegan og líklega meiri en ábati sem fylgir sjálfstæðum gjaldmiðli. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir skýrsluna
Þá verður fjallað um slæma stöðu íslenska lyfjafyrirtækisins Oculis en hlutabréfagengi fyrirtækisins hefur fallið um ríflega helming eftir slæmar fréttir af lyfjaþróun félagsins.
Freyr Alexandersson er hættur sem þjálfari Brann í Noregi og þá verður rætt við Óskar Borgþórsson leikmann Víkinga í íþróttapakkanum en Óskar skoraði þrennu í Bestu deildinni í gær.