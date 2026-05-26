Sátt um að klára ESB-umræðu í tæka tíð Sunna Sæmundsdóttir skrifar 26. maí 2026 12:01 Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, reiknar með að umræða um þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið klárist á morgun. vísir/Vilhelm Forseti Alþingis segir sátt virðast um það meðal þingflokksformanna að ljúka umræðu um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að ESB á morgun. Útlit er því fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram þann 29. ágúst. Áframhaldandi umræða um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið er á dagskrá þingfundar sem hefst klukkan hálf tvö í dag. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, segir umræðuna hafa gengið vel. „Hún hefur verið góð. Almenn þátttaka og góð umræða," sagði Þórunn þegar fréttastofa sló á þráðinn í morgun. Í þingsályktunartillögunni er lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði haldin laugardaginn 29. ágúst. Til þess að það gangi eftir þarf að ljúka umræðunni og samþykkja tillöguna í þessari viku þar sem það þarf að gera að minnsta kosti þremur mánuðum fyrir atkvæðagreiðslu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, er einn þeirra þingmanna í minnihluta utanríkismálanefnd sem lögðu til að þjóðaratkvæðagreiðslu yrðu frestað til 17. október.vísir/vilhelm Þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Miðflokks í utanríkismálanefnd lögðu til að atkvæðagreiðslunni yrði frestað til 17. október og bent hefur verið á að stjórnarandstaðan gæti farið í málþóf sem myndi þá leiða til þess að hverfa þyrfti frá fyrirhugaðri dagsetningu í ágúst. Þórunn segir hins vegar ekki útlit fyrir það. Umræðan sé á áætlun. „Allt bendir til þess að við náum að ljúka henni á morgun." Samtöl við þingflokksformenn allra flokka gefi það til kynna. „Mér heyrist að það séu allir á því að það sé gott að ljúka þessari umræðu í tæka tíð."