Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 08:31 Diljá Pétursdóttir ræddi við blaðamann um splunkunýtt lag. Aðsend „Lífið er of stutt til að sleppa því óþægilega,“ segir tónlistarkonan og Eurovision-farinn Diljá Pétursdóttir sem er mætt með endurkomu inn í tónlistarsenuna. Hún ræddi við blaðamann um árin eftir Eurovision, tónlistina, sköpunargleðina, ástina og lífið og frumsýnir hér tónlistarmyndband. Hér má sjá myndbandið í leikstjórn Elmu Rúnar Kristinsdóttir en upptaka var í höndum Árna Þórs Guðjónssonar: Klippa: Diljá - I Know What It Means Alltaf að kalla aftur á hana Diljá Pétursdóttir er fædd árið 2001 og kom eins og stormsveipur inn í íslenskt tónlistarlíf árið 2023 þegar hún sigraði í Söngvakeppni sjónvarpsins og fór út til Liverpool fyrir Íslands hönd að taka þátt í Eurovision með lagið Power. Hún hefur gefið út fáein lög síðan en nýja lagið markar ákveðna endurkomu. „Ég samdi þetta fyrir löngu þegar ég var alltaf að semja á ensku. Svo nýlega þá byrjaði þetta allt í einu að poppa aftur upp í hausinn á mér og ég fann að ég varð að gera eitthvað við það. Mér finnst þetta geggjað lag og ég er svo ótrúlega ánægð með útkomuna.“ Diljá segist alltaf hafa séð lagið myndrænt fyrir sér en hún vann það með Þorsteini Helga pródúser. „Ég var með tónlistarmyndband í huga alveg frá því ég fékk hugmyndina, sem ég hef ekki upplifað áður. Þannig ég varð að keyra á það að gefa út bæði lag og myndband.“ Hlýddi Jóhönnu Guðrúnu Power var fyrsta lagið sem Diljá gaf út en tónlistin hefur fylgt henni frá blautu barnsbeini. „Ég var alltaf syngjandi og reyndi að troða mér alls staðar að. Ég hef alltaf verið í kór en mig langaði líka að gefa út mitt eigið efni.“ Diljá byrjaði í gospelkór og gjörsamlega elskaði það.Aðsend Það er skemmtileg saga af því hvernig Diljá byrjaði í kórnum. „Ég skráði mig í gospelkór af því Jóhanna Guðrún sagði mér að gera það, að það væri mitt næsta skref. Ég var í söngtímum hjá henni og ég auðvitað dýrka hana þannig að ef Jóhanna Guðrún segir mér að gera eitthvað þá geri ég það. Hún og Eyþór Ingi eru bara eins og guðir fyrir mér í tónlistinni, þau eru mínar fyrirmyndir. Þannig ég byrjaði í kór, algjörlega elskaði það, er þar ennþá og get ekki hugsað mér að hætta.“ Hjartað slær fyrir kórinn Hún syngur með stórkostlegum kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar. „Óskar er einn af mínum bestu vinum og þau eru bara eins og önnur fjölskylda. Hjartað mitt slær fyrir þennan kór og ég hef lært svo ótrúlega margt sem performer. Óskar hefur útt mér í alls konar verkefni langt út fyrir þægindarammann og var alltaf að færa mig fram og fá mig til að syngja sóló.“ Diljá hefði ekki viljað breyta neinu við hennar reynslu af Eurovision og segir keppnina hafa opnað margar dyr.Aðsend Kórinn er mjög heilandi að sögn Diljár. „Ef mér líður einhvern tíma illa og mig langar ekki að mæta á kóræfingu eða syngja í messu þá líður mér undantekningalaust betur ef ég geri það samt. Þetta er staður þar sem ég get alltaf fundið innri frið. Þetta er svo ofboðslega gott fólk og svo eru prestarnir líka frábærir.“ Hefði ekki viljað breyta neinu Eurovision var lengi draumur hjá Diljá en fyrirmyndirnar hennar tvær Jóhanna og Eyþór hafa bæði tekið þátt. „Ég var sjö ára þegar Jóhanna fór út árið 2009 og þá var ég ákveðin í því að gera þetta einn daginn.“ Upplifun Diljár af keppninni er jákvæð. „Ég hefði ekki viljað breyta neinu. Þetta var bara geðveikt og ég hef yfir engu að kvarta. Eftir keppnina var ég bara svolítið í flæðinu, ég fylgdi Power eftir og var á fullu að koma fram. Það var búið að vara mig við að þetta yrði klikkun í smá og svo gæti þetta dottið niður í smá lægð en sumarið eftir Eurovision var sturlað. Svo þegar það minnkaði þá var alveg kærkomið að geta aðeins náð andanum og nýtt tímann í að skapa. Þetta opnaði svo margar skemmtilegar dyr. Ég var til dæmis í Stuðlabandinu að leysa Magnús Kjartan af og var með þeim í tíu mánuði. Það var allt öðruvísi keyrsla sem var gaman að upplifa.“ Bónus ef aðrir fíla þetta Sjálfsefinn þvælist lítið sem ekkert fyrir henni. „Ég er eiginlega bara búin að vera að gera það sem mér finnst gaman og það er bónus ef öðrum finnst það líka. Ég hef fulla trú á því að þetta sé það sem ég á að gera þannig ég er bara að berjast við að halda áfram,“ segir hún brosandi og bætir við að hún sé alltaf með sjálfri sér í liði. Tvær ástríður Diljár eru tónlist og crossfit.Aðsend Samhliða tónlistinni er Diljá á fullu í crossfit og elskar það. „Ég er bæði að æfa og þjálfa, lífið mitt snýst um þessar tvær ástríður, tónlist og crossfit.“ Stöðugt syngjandi í 22 ár Kraftur og orka hefur alltaf fylgt henni bæði í lífinu og í röddinni hennar. „Ég held að ég sé ofvirk, ég er alltaf að. Ég er búin að vera syngjandi á hverjum einasta degi án pásu frá því ég var svona þriggja ára. Kórinn hefur líka kennt mér gríðarlega mikið á raddbeitingu og þú þarft að geta stýrt röddinni svo vel ef þú ætlar að vera góður kórmeðlimur. Óskar hefur gefið mér svo ótrúlega mikið,“ segir Diljá brosandi. Ekki í leit að ástinni Það er margt sem fylgir því að verða þekkt söngkona og þar á meðal verða ástarmálin gjarnan að opinberu viðfangsefni. Diljá er einhleyp um þessar mundir en undanfarin ár hafa fjölmiðlar fjallað um hennar ástarmál við og við. Aðspurð hvernig henni finnist það segir hún hlæjandi: „Það er auðvitað smá steikt en ég er ekkert að pæla mikið í því. Bara stemning.“ View this post on Instagram A post shared by Diljá Pétursdóttir🇮🇸 (@diljap) Í dag líður henni vel einhleypri. „Ég var í sambandi sem endaði í desember þannig að ég er ekki í leit að ástinni núna. Þegar við vorum alveg að fara að hætta saman þá byrjaði þetta lag að koma aftur til mín og þetta lag er bara um þetta samband, þannig er það,“ segir Diljá kímin og bætir við: „Þetta er mjög persónulegt lag sem mér þykir vænt um. Það er auðvitað óþægilegt að gefa svona út og það er partur af ástæðu þess að ég ætla að gera það. Lífið er of stutt til að gera ekki óþægilega hluti.“ Diljá segir margt í þessu ferli heilmikla áskorun. „Þetta er fyrsta tónlistarmyndbandið sem ég hef út, persónulegt lag og texti sem er hrár og persónulegur. Það er alltaf smá óhugnanlegt að gefa út tónlist, sem er líka skemmtilegt. Það er algjör vitleysa að sleppa því að gera eitthvað bara því það er óþægilegt. Þess þá heldur áttu enn frekar að keyra á það,“ segir Diljá að lokum. Hér má hlusta á Diljá á streymisveitunni Spotify. 