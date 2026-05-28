„Þessar buxur eru magnaðar því þær eru með opið í klofinu og yfir rassinn. Þetta hylur allt nema það sem buxur eiga að hylja,“ segir leikstjórinn Egill Andra sem vakti athygli fyrir klæðaburð sinn á Grímunni í vikunni. Egill er 24 ára gamall og tók við verðlaunum fyrir hönd leikarans Árna Péturs sem var staddur á Spáni.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur Egill getið af sér gott orð í leikstjórasætinu og er nú að vinna að verkinu Ástarseiði Bergamólíó Kroppinbak þar sem áhrifavaldastjarnan Gugga í gúmmíbát fer með sitt fyrsta hlutverk á sviði. Hann var dramatúrgur í verkinu Skammarþríhyrningurinn sem Gréta Kristín leikstýrði og Árni Pétur fór með aðalhlutverk í.
„Hópurinn úr Skammarþríhyrningnum var með atriði á Grímunni og ég steig inn sem Árni Pétur. Ég og vinkona mín máluðum nafnið hans á hvítan bol með akrýl málningu þannig ég gæti bersýnilega verið hann og stutt hann þetta kvöld,“ segir Egill en hann er sömuleiðis að leikstýra Götuleikhúsinu í sumar og hafði takmarkaðan tíma til að setja saman klæðnað fyrir kvöldið.
„Ég þurfti að hlaupa niður í Þjóðleikhús fyrir sjónvarpsæfinguna og var ekki með neitt almennilegt fitt tilbúið fyrir athöfnina. Ég var þó búinn að hugsa þetta eitthvað og áttaði mig á hvað mér finnst fötin úr Skammarþríhyrningnum ótrúlega flott en Eva Berg búningahönnuður bjó þau til.
Ég ákvað því að nýta mér búning úr sýningunni en afbakaði klæðnaðinn aðeins, setti þetta saman með bolnum og fannst upplagt að skarta þessum skemmtilegu buxum. Það er gaman að nýta þennan sviðslistavettvang til þess að vera í búning sem verður að tískuvöru.“
Árni Pétur rokkaði sömu buxur í sýningunni.
„Skammarþríhyrningurinn er auðvitað sýning um hinseginleika og anti-hinseginleika. Þetta var líka rannsakað í gegnum klæðaburðinn og öfug föt, það er að segja föt sem hylja ekki eitthvað sem á að hylja.
Egill er í skýjunum með kvöldið og auðvitað hæstánægður með sigur Árna Péturs.
„Stemningin var alveg ótrúlega góð, svo var æðislegt DJ sett um kvöldið og rosalegt stuð. Ég sagði við Magnús Geir þjóðleikhússtjóra að það væri upplagt að breyta leikhúsinu stundum í partýstað, það yrði allavega besti klúbburinn í bænum ef svo yrði.“
Leikhúsgagnrýnandi Vísis segir stóra skandalinn á Grímunni vera að Benedict Andrews hafi ekki verið valinn leikstjóri ársins þegar Óresteia var valin bæði sýning og leikrit ársins. Ótvíræðu tapliðin í ár séu aðstandendur Ormstungu og Borgarleikhúsið meðan óvæntur sigurvegari sé óperan Sæmundur fróði.
Harmleikurinn Óresteia og barnasýningin Lína langsokkur hlutu flest verðlaun á Grímunni í ár eða fjögur verðlaun hvor. Óresteia var valin sýning og leikrit ársins og Agnes Wild var valin leikstjóri ársins fyrir Línu Langsokk. Söngleikurinn Ormstunga sem var tilnefndur til tólf verðlauna hlaut engin.