Í kvöldfréttum verður rætt við nýjan bæjarstjóra Hafnarfjarðar í beinni útsendingu. Íbúar hafa safnað undirskriftum gegn meirihlutanum og við berum ónægjuna undir hann. Þá fylgjumst við einnig með á síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar og heyrum í Heiðu Björgu sem vonar að umræðan um borgarstjóra taki breytingum. Henni hafa borist morðhótanir á kjörtímabilinu.
Lögregla lagði hald á níu millimetra hálfsjálfvirka skammbyssu eftir að maður var skotinn í höndina í Kópavogi á sunnudag. Við ræðum við aðstoðaryfirlögregluþjón um atvikið.
Þá segir Kristján Már Unnarsson frá því að Icelandair þurfti í síðustu viku að fljúga með fjögur aukatonn af eldsneyti þar sem félagið hefur ekki fengið að skrá Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll.
Við sjáum auk þess myndir frá hitabylgju í Evrópu, heyrum í formanni Geðhjálpar um andstöðu við úrræði á þeirra vegum og sjáum æðislegar myndir frá vináttudegi barna.
Leikmaður Víkings sem jafnframt er fyrrverandi markmaður Stjörnunnar berst við krabbamein. Í kvöld tekur Stjarnan á móti Víkingi í Bestu deild karla og ágóði af miðasölunni rennur til hans. Við förum yfir málið í Sportpakkanum.
Í Íslandi í dag heyrum við merkilega sögu tvíburasystra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman.
