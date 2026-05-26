Nýr bæjar­stjóri, morð­hótanir og afar sam­rýmdar systur

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Margrét Helga Erlingsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.

Í kvöldfréttum verður rætt við nýjan bæjarstjóra Hafnarfjarðar í beinni útsendingu. Íbúar hafa safnað undirskriftum gegn meirihlutanum og við berum ónægjuna undir hann. Þá fylgjumst við einnig með á síðasta fundi fráfarandi borgarstjórnar og heyrum í Heiðu Björgu sem vonar að umræðan um borgarstjóra taki breytingum. Henni hafa borist morðhótanir á kjörtímabilinu.

Lögregla lagði hald á níu millimetra hálfsjálfvirka skammbyssu eftir að maður var skotinn í höndina í Kópavogi á sunnudag. Við ræðum við aðstoðaryfirlögregluþjón um atvikið.

Þá segir Kristján Már Unnarsson frá því að Icelandair þurfti í síðustu viku að fljúga með fjögur aukatonn af eldsneyti þar sem félagið hefur ekki fengið að skrá Reykjavíkurflugvöll sem varaflugvöll.

Við sjáum auk þess myndir frá hitabylgju í Evrópu, heyrum í formanni Geðhjálpar um andstöðu við úrræði á þeirra vegum og sjáum æðislegar myndir frá vináttudegi barna.

Leikmaður Víkings sem jafnframt er fyrrverandi markmaður Stjörnunnar berst við krabbamein. Í kvöld tekur Stjarnan á móti Víkingi í Bestu deild karla og ágóði af miðasölunni rennur til hans. Við förum yfir málið í Sportpakkanum.

Í Íslandi í dag heyrum við merkilega sögu tvíburasystra sem ákváðu ásamt eiginmönnum að kaupa saman heimili og ala upp börnin sín saman.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Klippa: Kvöldfréttir 26. maí 2026
Kvöldfréttir

