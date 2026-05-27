Í dag og á morgun verður unnið að viðgerð á Reykjanesbraut vestan við Straumsvíkur.
Í tilkynningu á vef Vegagerðarinnar, umferdin.is, kemur fram að annarri akrein verði lokað og að hraðatakmarkanir verði á svæðinu. Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum.
Fjallað var um það síðasta sumar að síðasti kafli Reykjanesbrautarinnar hefði verið tvöfaldaður. Verkinu lauk svo í desember á síðasta ári.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra og Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vegagerðarinnar, opnuðu formlega nýja tvöföldun á Reykjanesbraut í dag. Verklok eru áætluð í júní 2026 en nú þegar hefur verið opnað fyrir umferð um brautina.
Umferðaröryggissérfræðingur leggur til að framkvæmdir verði gerðar á bæði Reykjanesbraut og Hellisheiði til þess að hægt verði að hækka hámarkshraða á vegunum í 120 kílómetra á klukkustund. Þá verði hægt að lækka hámarkshraða á öðrum vegum niður í 70 kílómetra á klukkustund. Slík ráðstöfun kæmi í veg fyrir umferðarslys.
Breikkun Reykjanesbrautar á milli Hafnarfjarðar og Hvassahrauns hefur verið boðin út og eru verklok áformuð eftir þrjú ár. Jafnframt hefur Vegagerðin auglýst forval vegna nýrrar Ölfusárbrúar við Selfoss.