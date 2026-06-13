Innlent

Lokað vegna skorts á starfs­leyfi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Staðirnir séu lokaðir þangað til þeir séu búnir að koma öllum sínum málum í lag, segir lögregla í samtali við Vísi.
Staðirnir séu lokaðir þangað til þeir séu búnir að koma öllum sínum málum í lag, segir lögregla í samtali við Vísi. Vísir/Kolbeinn Tumi

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lokaði þremur skemmtistöðum í nótt. Aðgerðirnar beindust að því að kanna rekstrarleyfi staðanna, auk starfsleyfa öryggisfyrirtækis. 

Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunnar og Skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustufyrirtæki sem starfar á stöðunum, segir í tilkynningu frá lögreglu.

Lögreglan hefði farið inn á staðina í nótt og kannað stöðuna á rekstrarleyfum og starfsleyfum öryggisfyrirtækis sem þar sér um dyravörslu. Starfsleyfin hafi ekki verið til staðar. Staðirnir séu lokaðir þangað til þeir séu búnir að koma öllum sínum málum í lag, segir lögregla í samtali við Vísi. 

Á einum staðanna hefðu aðgerðirnar beinst að hugsanlegu skattlagabroti en þeim stað var lokað í samstarfi við Skattinn. Lögregla segir þetta vera reglubundið eftirlit hjá sér í samstarfi við Skattinn. 

Lögregla staðfestir í samtali við Vísi að á einum staðnum í Miðbæ hafi tíu til fimmtán manns verið inni á staðnum og þeim vísað út. Engin vandkvæði segir hún hafa komið upp í aðgerðunum. 

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