Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar Tómas Arnar Þorláksson skrifar 13. júní 2026 11:42 Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf. vísir Við förum yfir stöðuna í Íran en forsætisráðherra Pakistans sagði í gær að lokaorðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum Bandaríkjanna og Íran. Samkvæmt alþjóðastjórnmálafræðingi skila átökin litlu sem engu. Friður sé langt frá því að vera fastur í hendi. Íbúar hjólhýsabyggðar á Sævarhöfða eru æfir eftir að borgarráð samþykkti á fundi sínum í vikunni að segja upp samningi við Samtök hjólabúa um afnot af landi í Gufunesi. Aðeins tveir mánuðir eru síðan samningurinn var undirritaður. Við heyrum frá íbúa hjólhýsabyggðarinnar í fréttatímanum. Við ræðum einnig við skipstjóra Barða sem rak vélarvana í þrjár klukkustundir norðan við Færeyjar í gær eftir að sprenging kom upp í vélarrúmi skipsins. Áhöfnin skilaði sér í höfn í morgun úrvinda eftir að tólf klukkustunda tog en skip frá Færeyjum komu skipinu til bjargar. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. júní 2026 Við tökum einnig stöðuna á Vopnafirði þar sem tuttugu manns var sagt upp hjá fiskvinnslu Brims í vikunni. Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli í dag og gefst almenningi tækifæri á að skoða búnað gæslunnar. Og í sportinu förum við yfir það helsta frá heimsmeistaramótinu í fótbolta og tökum stöðuna á boltanum hér á landi sem heldur áfram að vera æsispennandi. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Innlent Fleiri fréttir Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Sjá meira