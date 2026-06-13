Innlent

Til­gangs­laust stríð og æfir hjólabúar

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
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Við förum yfir stöðuna í Íran en forsætisráðherra Pakistans sagði í gær að lokaorðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum Bandaríkjanna og Íran. Samkvæmt alþjóðastjórnmálafræðingi skila átökin litlu sem engu. Friður sé langt frá því að vera fastur í hendi.

Íbúar hjólhýsabyggðar á Sævarhöfða eru æfir eftir að borgarráð samþykkti á fundi sínum í vikunni að segja upp samningi við Samtök hjólabúa um afnot af landi í Gufunesi. Aðeins tveir mánuðir eru síðan samningurinn var undirritaður. Við heyrum frá íbúa hjólhýsabyggðarinnar í fréttatímanum.

Við ræðum einnig við skipstjóra Barða sem rak vélarvana í þrjár klukkustundir norðan við Færeyjar í gær eftir að sprenging kom upp í vélarrúmi skipsins. Áhöfnin skilaði sér í höfn í morgun úrvinda eftir að tólf klukkustunda tog en skip frá Færeyjum komu skipinu til bjargar.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 13. júní 2026

Við tökum einnig stöðuna á Vopnafirði þar sem tuttugu manns var sagt upp hjá fiskvinnslu Brims í vikunni. Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli í dag og gefst almenningi tækifæri á að skoða búnað gæslunnar. 

Og í sportinu förum við yfir það helsta frá heimsmeistaramótinu í fótbolta og tökum stöðuna á boltanum hér á landi sem heldur áfram að vera æsispennandi.

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