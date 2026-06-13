Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Freyja Þórisdóttir skrifar 13. júní 2026 12:12 Ólafur Jóhann Borgþórsson er prestur og framkvæmdastjóri Herjólfs. Enn eina ferðina hefur því að Herjólfur verði kominn í fullan rekstur á ný seinkað. Í þetta skiptið veldur framleiðsla á koparvír sem verður fluttur frá Tyrklandi til Hollands, þangað sem mótorinn er, því að viðgerð tefst. Áætlað var að viðgerðinni lyki í júní en nú er útlit fyrir að það verði um miðjan júlímánuð og er útlit fyrir að hrakföllum Herjólfs fari að linna. „Það gekk allt mjög vel í byrjun,“ segir Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, í samtali við blaðamann Vísis en bætir svo við að veturinn hafi einkennst af hrakföllum. Fyrst hafi þurft að aflýsa ferðum um þjóðhátíðarhelgina í fyrrasumar, því næst hafi skipið farið í slipp í september „svo bilanir í desember, sem stoppaði okkur sem betur fer ekki, svo lokast höfnin í janúar,“ og upptalningin heldur áfram en nýjasti Þrándurinn í götu Ólafs og annarra í Eyjum er bilun í öðrum mótor skipsins. „Það þarf að sérframleiða koparvír, sem tók lengri tíma en ætlað var, og ekkert hægt að vinna í mótornum á meðan,“ segir Ólafur en hann segir það „bagalegt“ að viðgerðinni seinki um þrjár vikur. Skilji vel að staðan sé ekki ákjósanleg Það sé mjög vont að skipið sé á öðrum mótornum alltaf og að það sigli hægar fyrir vikið. „Við getum ekki siglt þessar átta ferðir, náum bara sjö sem er of lítil flutningsgeta,“ segir Ólafur. Hann segir muna gríðarlega miklu um að Baldur sé að sigla fyrir sunnan. Hann sýni því skilning að fólk sé ósátt við að Breiðafjarðarferjan Baldur sé hætt siglingum á Breiðafirði en ítrekar að staðan sé slæm. „Auðvitað er sárt að eiga ekki fleiri tiltækar ferjur en Baldur er varaskip Herjólfs og við höfum ekki veg sem við getum keyrt,“ segir hann og ítrekar að það muni gríðarlega miklu um það að hafa Baldur með í siglingunni. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur haft orð á því að það hafi komið leiðinlega á óvart að vélarnar sem knýji Herjólf séu sérsmíðaðar og að það flæki fyrir þegar upp komi bilanir. Ólafur samsinnir því að þetta sé ekki til þess að bæta úr skák en að það sé almennt erfitt að nálgast varahluti enda séu þeir ekki hilluvara. „Það er vont hvað það hefur tekið langan tíma að fá allt sem þarf til að laga þetta en almennt séð tekur langan tíma að fá varahluti,“ segir hann og bætir við að það sé „bagalegt að þurfa að bíða í níu mánuði eftir mótor“ og að „auðvitað tæki það örugglega styttri tíma ef vélin væri ekki sérsmíðuð“. Sjá fyrir endann á hrakföllunum Vírinn sé á leið frá Tyrklandi til Hollands, þangað sem mótorinn er og að þetta sé unnið eins hratt og mögulegt sé. „Þetta ætti að vera komið í lag um og eftir miðjan júlí og það var að sjálfsögðu ferlega fúlt að fá þessa seinkun, planið var að sigla á morgun og fara svo með hann í viðgerð. Við vissum að það yrði einhver seinkun en ekki svona mikil,“ segir hann. Umferðin um helgina hafi verið gott dæmi um hvernig traffík myndast á sumrin. Það séu fram undan „þessar sömu gríðarlegu annir“ og að hann voni innilega að þessum hrakföllum fari að linna sem allra fyrst. „Núna um helgina er fullt í langflestar ferðir, svo eru áfram íþróttahátíðir og goslokahátíð,“ segir hann en það voru af þeim tuttugu og fimm ferðum sem skipulagðar eru um helgina að minnsta kosti tuttugu fullbókaðar. Baldur sigli fimm ferðir á dag og Herjólfur sjö og að þrátt fyrir um helmingi minna bíldekk sé Baldur að dekka „þessa áttundu ferð“ sem skipulögð sé á sumrin. Ólafur er á því að veturinn sé búinn að vera virkilega strembinn en það sjái loks fyrir endann á þessu. „Við vonum að þetta fari nú að verða búið, þetta er búið að vera alveg hræðilegt,“ segir hann. Ferjan Baldur Vestmannaeyjar Herjólfur Vesturbyggð Samgöngumál Tengdar fréttir „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ „Það er allt í uppnámi af því hann [Baldur] er farinn,“ segir Björn Samúelsson, húseigandi í Flatey á Breiðafirði og varamaður í sveitarstjórn Reykhólahrepps. Hann skipulagði í dag þögul mótmæli við „svívirðilegri“ ákvörðun innviðaráðherra, sem ákvað nær fyrirvaralaust að senda Breiðafjarðarferjuna Baldur til Vestmannaeyja, þar sem hún mun leysa Herjólf tímabundið af hólmi. 6. júní 2026 20:40 Ákvörðun innviðaráðherra beri vott um „ákveðið skeytingarleysi“ Sveitarfélögin Stykkishólmur, Vesturbyggð og Reykhólahreppur harma og mótmæla ákvörðun innviðaráðherra um að færa Breiðafjarðarferjuna Baldur úr siglingum á Breiðafirði til að sinna auknu álagi við farþega- og ökutækjaflutninga til Vestmannaeyja frá og með 8. júní nk. 5. júní 2026 08:33 Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Innlent Fleiri fréttir Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtisöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Sjá meira