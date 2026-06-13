Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Smári Jökull Jónsson skrifar 13. júní 2026 12:18 Opið verður í flugskýli Landhelgisgæslunnar í dag þar sem almenningi gefst meðal annars kostur á að skoða þyrlukost Gæslunnar. Vísir/Sigurjón Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli á þessu ári og í dag gefst almenningi einstakt tækifæri til að skoða búnað gæslunnar. Gefst fólki meðal annars kostur á að skoða þyrlur og sprengjuleitarróbóta gæslunnar í návígi. Gæslan opnaði dyrnar á flugskýli sínu á Reykjavíkurflugvelli nú klukkan tólf og verður tekið á móti gestum til klukkan fjögur í dag. Þar verður hægt að skoða margvíslegan búnað gæslunnar en að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar eru tólf ár síðan almenningi gafst færi á að heimsækja gæsluna síðast. Ásgeir Erlendsson er upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar.Vísir/Vilhelm „Fólk það fær bara að komast algjörlega upp að og maður sér það að fólki finnst gaman að sjá þessi tæki. Hvort sem það eru þyrlurnar eða flugvélin, eða sprengjuleitarróbótinn eða köfunargræjunar eða sjókortin í raun og veru. Við búum svo vel að þetta eru spennandi hlutir,“ sagði Ásgeir í samtali við fréttastofu. „Fólki finnst vænt um Landhelgisgæsluna“ Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli í ár og hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum á afmælisárinu. Hafa skólabörn sem og almenningur meðal annars fengið tækifæri til að skoða varðskipin þegar þau liggja við bryggju. Ásgeir segir að gæslan hafi fundið að almenningur hefur áhuga á starfseminni. „Við höfum fundið það í þessum heimsóknum þar sem er verið að bjóða þjóðinni um borð í skipin okkar og við finnum líka fyrir miklum velvilja. Fólki finnst vænt um Landhelgisgæsluna og þess vegna viljum við bjóða fólki í heimsókn og koma og skoða og sjá.“ Klár ef það kemur útkall Eðli málsins eru ekki mörg tækifæri fyrir gæsluna að bjóða almenningi í heimsókn. slíkt krefjist mikillar skipulagningar. Til dæmis ef til útkalls kæmi. „Þá erum við með aðra þyrluna okkar þannig staðsetta að við verðum fljót að bregðast við. Þannig við erum í raun búin að plana fyrir öllu þegar kemur að þessari heimsókn.“ Landhelgisgæslan Sýningar á Íslandi Tímamót Mest lesið Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Innlent Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Innlent „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Innlent Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Innlent Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Innlent Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Erlent Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt Innlent Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Innlent Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Erlent Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Innlent Fleiri fréttir Þrjár aflýsingar hjá Icelandair Hægt að skoða þyrlur og sprengjuleitarbúnað Gæslunnar Viðgerð Herjólfs dregst um þrjár vikur: „Vonum að þetta fari nú að verða búið“ Tilgangslaust stríð og æfir hjólabúar „Þú getur ekkert forðað þér, það verður bara að takast á við þetta“ Hlaðvarparar hrósa sigri: „Logi er greinilega nettur gæi“ Bein útsending: Brautskráning Háskóla Íslands Húðlæknir bregst við brúnkutískunni Þremur skemmtistöðum lokað í sameiginlegum aðgerðum Eldhaf gaus upp í vélarrúmi og skipið rak í þrjá tíma Sæbrautargátan leyst: Það er 58, ekki 60 - en samt ekki alveg Ríkisstjórnin ýmist bensínlaus bátur eða á leikskóla í platheimi Friðarsamkomulag, rauð ljós á Sæbraut og ógeðfelldar lýsingar í dómsal Njósnarar enn í lögsögunni Felldi loks tár þegar andlát eiginmannsins var rætt „Af hverju má ég vera í Hveragerði en Grindvíkingar ekki í Grindavík?“ Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Sjá meira