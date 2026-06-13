Innlent

Hægt að skoða þyrlur og sprengju­leitar­búnað Gæslunnar

Smári Jökull Jónsson skrifar
Opið verður í flugskýli Landhelgisgæslunnar í dag þar sem almenningi gefst meðal annars kostur á að skoða þyrlukost Gæslunnar.
Opið verður í flugskýli Landhelgisgæslunnar í dag þar sem almenningi gefst meðal annars kostur á að skoða þyrlukost Gæslunnar. Vísir/Sigurjón

Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli á þessu ári og í dag gefst almenningi einstakt tækifæri til að skoða búnað gæslunnar. Gefst fólki meðal annars kostur á að skoða þyrlur og sprengjuleitarróbóta gæslunnar í návígi.

Gæslan opnaði dyrnar á flugskýli sínu á Reykjavíkurflugvelli nú klukkan tólf og verður tekið á móti gestum til klukkan fjögur í dag. 

Þar verður hægt að skoða margvíslegan búnað gæslunnar en að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa Landhelgisgæslunnar eru tólf ár síðan almenningi gafst færi á að heimsækja gæsluna síðast.

Ásgeir Erlendsson er upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar.Vísir/Vilhelm

„Fólk það fær bara að komast algjörlega upp að og maður sér það að fólki finnst gaman  að sjá þessi tæki. Hvort sem það eru þyrlurnar eða flugvélin, eða sprengjuleitarróbótinn eða köfunargræjunar eða sjókortin í raun og veru. Við búum svo vel að þetta eru spennandi hlutir,“ sagði Ásgeir í samtali við fréttastofu.

„Fólki finnst vænt um Landhelgisgæsluna“

Landhelgisgæslan fagnar hundrað ára afmæli í ár og hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum á afmælisárinu. Hafa skólabörn sem og almenningur meðal annars fengið tækifæri til að skoða varðskipin þegar þau liggja við bryggju. 

Ásgeir segir að gæslan hafi fundið að almenningur hefur áhuga á starfseminni.

„Við höfum fundið það í þessum heimsóknum þar sem er verið að bjóða þjóðinni um borð í skipin okkar og við finnum líka fyrir miklum velvilja. Fólki finnst vænt um Landhelgisgæsluna og þess vegna viljum við bjóða fólki í heimsókn og koma og skoða og sjá.“

Klár ef það kemur útkall

Eðli málsins eru ekki mörg tækifæri fyrir gæsluna að bjóða almenningi í heimsókn. slíkt krefjist mikillar skipulagningar. 

Til dæmis ef til útkalls kæmi.

„Þá erum við með aðra þyrluna okkar þannig staðsetta að við verðum fljót að bregðast við. Þannig við erum í raun búin að plana fyrir öllu þegar kemur að þessari heimsókn.“

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