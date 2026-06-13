Veðrið hefur sannarlega leikið við landmenn síðustu daga. Miðbærinn hefur verið þétt setinn og margir sjást þar með drykk við hönd. Framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar segir slíkt blíðskaparveður hafa áhrif á alla drykkjarsölu fyrirtækisins.
Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, segir helst muna í sölu á stöðum sem eru með stórt útisvæði og geti boðið gestum sínum í sólbað. Staðir í kringum Austurvöll, sem fyllast oft þegar sólin lætur sjá sig, hafi allt að þrefaldað söluna í gær. „Það er kannski líka ekki algengt að það sé 20 stiga hiti í Reykjavík og hvað þá ef það lendir á föstudegi,“ segir hann.
Hann segir bjórinn vera vinsælastan en núna segir hann aðra Ölgerðarinnar einnig njóta gríðarlegra vinsælda. Barir hafi tekið upp á því að koma sér upp krapvél og selja drykki í krapformi. Hann segir vinsældirnar slíkar að heyrst hafi af krapvélum í yfirvinnu og nálægt því að bræða úr sér.
Hann segir birgðarstöðuna ágæta þrátt fyrir aukna sölu og að hann geri ráð fyrir einhverjum sólríkum dögum og fari því með þokkalega birgðir inn í sumarið. „Ef við erum að horfa upp á kannski tvær, þrjár vikur af þessu veðri, þá gætum við farið að lenda í einhverju brasi.“