Brautskráning Bifrastar fór fram í dag í Borgarnesi. Aldrei hafa fleiri brautskrást frá skólanum eða 279 manns og því um stærstu útskrift skólans frá upphafi að ræða.
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, rektor Bifrastar, segir um mikinn gleðidag að ræða.
„79 útskriftarefni voru útskrifuð í dag, 175 úr meistaranámi og 65 úr grunnnámi, 39 úr háskólagáttinni. Þannig að þetta var mikil og sannkölluð uppskeruhátíð. Hér skein náttúrulega sólin alveg hreint og fjallafegurðin skartaði sínu dýrðlegasta í tilefni dagsins.“
Hún segir blíðviðrið hafa sett mark sitt á daginn og kveðst hafa það á tilfinningunni að framtíðin sé björt fyrir Bifröst.
„Þetta var eins hátíðlegt og það getur orðið. Og við horfum bjartsýn fram á veg. Við fengum fjöldann allan af umsóknum fyrir næsta skólaár. 1100 nýjar umsóknir, þannig að það er útlit fyrir það að núna í haust hafi aldrei verið fleiri nemendur í skólanum heldur en næsta haust.“
Hún segist full bjartsýni til að takast á við næsta skólavetur og kveðst spennt að taka á móti nýjum nemendum. Ólína tók nýlega við sem rektor Bifrastar eftir að Margrét Jónsdóttir Njarðvík sagði af sér í febrúar. Ólína segir það dásamlegt að útskrifa nemendur.
„Það er náttúrulega bara mjög góð tilfinning. Ég hef nú stýrt skólastofnunum áður. Þetta er alltaf ánægjulegasta hátíð ársins, það er þegar verið er að útskrifa nemendur og fylgjast með gleðinni og eftirvæntingunni og sjá hvernig sjálfstraustið hefur aukist og hvernig fólk er bara tilbúið að takast á við framtíðina þegar það gengur út með prófskírteinið. Það er bara dásamlegt.“
Í ávarpi sínu í dag velti Ólína upp margvíslegum punktum, til að mynda þegar það kemur að mikilvægi fjarnáms og frelsi vísindastofnanna og menntastofnanna.
„Og þar stöndum við Íslendingar frammi fyrir áskorun. Þegar stór hluti ungs fólks, sérstaklega drengja, á í erfiðleikum með læsi, er það ekki einangrað vandamál heldur samfélagslegt áhyggjuefni. Án traustrar undirstöðu á borð við læsi og lesskilning verður aðgengið að háskólum í raun takmarkað, jafnvel þótt dyrnar standi opnar. Þess vegna er fátt brýnna, eins og mál standa, en að huga vel að menntakerfinu svo það geti rækt það grunn hlutverk sitt að mennta fólk á öllum skólastigum og gera það fært um þátttöku í samfélaginu,“ sagði hún meðal annars í ræðu sinni.