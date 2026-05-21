Fótbolti

Neuer snýr aftur og verður aðalmarkmaðurinn á HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Manuel Neuer spilaði síðast fyrir Þýskaland á EM 2024. sportinfoto/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Hinn fertugi Manuel Neuer mun klæða sig aftur í landsliðstreyjuna og verja mark Þýskalands á HM í sumar.

Neuer hætti með þýska landsliðinu eftir EM 2024 en er snúinn aftur og var valinn í 26 manna leikhópinn sem landsliðsþjálfarinn Julian Nagelsmann kynnti í dag.

Nagelsmann sagði markmiðið skýrt, Þýskaland ætlaði að verða heimsmeistari og Neuer væri best til þess fallinn að verja markið.

„Með markmenn er aðalmálið að velja þá þrjá bestu. Þess vegna ákváðum við að athuga hvort hann væri til í að spila fyrir landsliðið aftur. Auðvitað spilaði stóran þátt í því að hann framlengdi samning sinn nýlega [um eitt ár til viðbótar við Bayern Munchen],“ sagði Nagelsmann.

„Allir vita hvers kyns áru Manuel kemur með og hvað hann getur gert fyrir þetta lið. Hann er tilbúinn að taka annað stórmót. Við munum leggja upp leikplanið með hann sem aðalmarkmann, en vitum þá að við erum með heimsklassa varamarkmann,“ sagði Nagelsmann einnig en Oliver Baumann breytist með þessari ákvörðun í varamarkmann.

Baumann, sem spilar með Hoffenheim í heimalandinu, hafði spilað alla undankeppni HM sem aðalmarkmaður Þýskalands.

Nagelsmann sagðist hafa þurft að taka margar erfiðar ákvarðanir þegar hann valdi hópinn en nefndi sérstaklega Matthias Ginter, varnarmann Freiburg. Hann átti gott tímabil og leiddi Freiburg í úrslitaleik Evrópudeildarinnar en var ekki valinn í HM hópinn.

„Við vorum í góðu sambandi en hann hefur ekkert spilað þau þrjú ár sem ég hef verið við stjórnvölinn. Þú getur sagt að það sé ástæðan. Ég sagði samt við hann að hann væri mikilvægur fyrir okkur. Hann hefur ekkert gert til eiga skilið að vera ekki valinn en við verðum líka að líta á heildarmyndina og hugsa um hvaða leikmenn passa saman.“

