Fótbolti

Ronaldo skoraði tvennu og varð meistari í lokaumferðinni

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cristiano Ronaldo er sádiarabískur meistari. Abdullah Ahmed/Getty Images

Cristiano Ronaldo og félagar í Al-Nassr eru sádiarabískir meistarar eftir 4-1 sigur gegn Damac í lokaumferð deildarinnar.

Ronaldo skoraði tvennu í öruggum sigri Al-Nassr en Kingsley Coman og Sadio Mane skoruðu hin mörkin.

Al-Nassr þurfti á sigrinum að halda í kvöld því Al-Hilal vann sinn leik og endaði tveimur stigum frá meisturunum.

Þetta voru 972. og 973. mörkin á ferli Ronaldo og hann hefur nú loks unnið bikar í Mið-Austurlöndum.

Ronaldo hafði hlotið gagnrýni fyrir að vinna ekki bikar með Al-Nassr á fyrstu tveimur tímabilunum í Sádi-Arabíu og núna nýlegast missti liðið af Asíudeildinni eftir tap í úrslitaleik.

Ronaldo getur nú loks bæti sádiarabíska meistaratitlinum við safn sitt, sem telur þrjá Englandsmeistaratitla með Manchester United, tvo Spánarmeistaratitla með Real Madrid og tvo Ítalíumeistaratitla með Juventus.

Sádi­arab­ísk­i boltinn

