Ronaldo skoraði tvennu og varð meistari í lokaumferðinni Ágúst Orri Arnarson skrifar 21. maí 2026 20:26 Cristiano Ronaldo er sádiarabískur meistari. Abdullah Ahmed/Getty Images Cristiano Ronaldo og félagar í Al-Nassr eru sádiarabískir meistarar eftir 4-1 sigur gegn Damac í lokaumferð deildarinnar. Ronaldo skoraði tvennu í öruggum sigri Al-Nassr en Kingsley Coman og Sadio Mane skoruðu hin mörkin. Al-Nassr þurfti á sigrinum að halda í kvöld því Al-Hilal vann sinn leik og endaði tveimur stigum frá meisturunum. "THE MOST FAMOUS NO. 7 OF THEM ALL!" 🗣️Cristiano Ronaldo free kick goal for Al Nassr! 🐐 pic.twitter.com/Q5I3GIsVc9— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026 Þetta voru 972. og 973. mörkin á ferli Ronaldo og hann hefur nú loks unnið bikar í Mið-Austurlöndum. Ronaldo hafði hlotið gagnrýni fyrir að vinna ekki bikar með Al-Nassr á fyrstu tveimur tímabilunum í Sádi-Arabíu og núna nýlegast missti liðið af Asíudeildinni eftir tap í úrslitaleik. Tears of joy flowing again for Cristiano Ronaldo 🥹 pic.twitter.com/QFMzLARgN0— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 21, 2026 Ronaldo getur nú loks bæti sádiarabíska meistaratitlinum við safn sitt, sem telur þrjá Englandsmeistaratitla með Manchester United, tvo Spánarmeistaratitla með Real Madrid og tvo Ítalíumeistaratitla með Juventus.