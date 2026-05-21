Bestu mörkin voru á dagskrá í gærkvöldi og ræddu verðlaunaafhendingu Péturs Péturssonar og Ólafs Jóhannessonar. Hætt var við verðlaunaafhendinguna sem átti að fara fram fyrir leik Vals og Breiðabliks í Bestu deild karla síðasta sunnudag.
Pétur Pétursson og Ólafur Jóhannesson áttu að fá afhent ein æðstu verðlaun sem KSÍ veitir sem er gullmerki KSÍ. Gullmerkin áttu að vera veitt á N1-vellinum þar sem báðir störfuðu sem þjálfarar Vals. Pétur starfaði sem þjálfari kvennaliðsins og Ólafur sem þjálfari karlaliðsins. Fótbolti.net greinir frá þessu.
Ekkert varð úr verðlaunaafhendingunni og er talið að stjórnarmaður Vals hafi komið í veg fyrir að hún færi fram.
„Ef einhver á skilið verðlaun þá eru það þessir tveir kóngar,“ segir Fanndís Friðriksdóttir, fyrrverandi landsliðskona Íslands, í Bestu mörkunum í gær. Fanndís bætir svo við að þeir eigi báðir að fá helling af gullmerkjum og blómum.
Helena Ólafsdóttir spurði Fanndísi hvort hún væri búin að tala við annaðhvort stjórnarmann eða Pétur um atvikið.
„Nei, en ég ætla að tala við Pétur og gefa honum blóm á morgun og eitthvað gullmerki sem ég finn.“
Fanndís þekkir vel til Vals þar sem hún gekk til liðs við Val 2018 en lagði skóna á hilluna síðasta haust. Pétur Pétursson þjálfaði hana hjá Val en hann gekk til liðsins árið 2017 og stýrði því þangað til 2024.
Saman urðu þau Íslandsmeistarar með Val fjórum sinnum og tvisvar bikarmeistarar.