Hræddir um að verði sett slæmt for­dæmi

Andri Broddason skrifar
Stuðningsmenn Celtics að hlaupa inn á völlinn í fögnuði
Stuðningsmenn Celtics að hlaupa inn á völlinn í fögnuði

Skoska liðið Hearts hræðist að skapað hafi verið slæmt fordæmi eftir að dómarinn flautaði leik Hearts og Celtics af eftir að stuðningsmenn Celtics hlupu inn á völlinn. Leiktíminn var ekki liðinn en dómari flautaði leikinn af vegna stuðningsmanna.

Celtics tóku á móti Hearts í hreinum úrslitaleik skosku deildarinnar síðasta laugardag. Þar gat Hearts verið fyrsta liðið utan Glasgow-borgar til að sigra skosku deildina í 42 ár.

Leikurinn endaði 3-1 fyrir Celtics en stuðningsmenn þeirra hlupu inn á völlinn í fögnuði áður en leiktíminn rann út og flautaði dómari leiksins einfaldlega leikinn af.

Leikmenn og stjórn Hearts eru skiljanlega svekktir yfir því að missa af titlinum en félagið gaf út yfirlýsingu þar sem því finnst þetta vera slæmt fordæmi þar sem áhorfendur geti stöðvað leikinn með því að hlaupa inn á völlinn.

„Það á aldrei að líta fram hjá því þegar áhorfendur hlaupa inn á völlinn undir nokkrum kringumstæðum,“ segir í yfirlýsingu frá Hearts.

Atvikið er undir rannsókn skoska knattspyrnusambandsins, skosku deildarinnar sem og skosku lögreglunnar. Hearts ætlar að styðja rannsókn málsins með öllum þeim gögnum sem þeir geta veitt um leikinn.

