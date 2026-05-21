Hópurinn gegn Spáni og Úkraínu: Helmingslíkur á að Sveindís spili Sindri Sverrisson skrifar 21. maí 2026 13:10 Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í landsliðshópnum. Getty/Molly Darlington Þorsteinn Halldórsson gerir engar breytingar á landsliðshópi sínum frá síðustu leikjum, fyrir komandi leiki við Úkraínu og heimsmeistara Spánar í undankeppni HM í Brasilíu 2027. Sveindís Jane Jónsdóttir er því í hópnum þrátt fyrir að hafa misst af síðustu tveimur leikjum Angel City vegna meiðsla. Á blaðamannafundi í dag sagði Þorsteinn þó að Sveindís væri að glíma við meiðsli í il og að ákvörðun yrði tekin síðar um hvort hún yrði með í leikjunum. Hann sagði helmingslíkur á að Sveindís gæti spilað. Ísland mætir Úkraínu í Póllandi föstudaginn 5. júní kl. 16 og svo koma heimsmeistararnir á Laugardalsvöll þriðjudaginn 9. júní kl. 19. Um er að ræða síðustu tvo leikina í undankeppninni og er Ísland með þrjú stig í 3. sæti, eftir 1-0 sigurinn á heimavelli gegn Úkraínu í síðasta mánuði. England er efst í riðli Íslands með 12 stig, Spánn er með 9, Ísland 3 en Úkraína 0 stig. Efsta liðið kemst beint á HM en hin þrjú fara í umspil. Umspilsleiðin fyrir neðsta liðið er þó mun torfærari en fyrir liðin í 2. og 3. sæti og því gulls ígildi fyrir Ísland að halda Úkraínu fyrir neðan sig. Hópurinn gegn Úkraínu og Spáni: Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 29 leikir Telma Ívarsdóttir - Inter Milan - 12 leikir Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken - 8 leikir Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Brondby IF - 18 leikir, 1 mark Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg - 84 leikir, 3 mörk Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern Munich - 146 leikir, 13 mörk Guðrún Arnardóttir - Hammarby Fotboll - 61 leikur, 1 mark Arna Eiríksdóttir - Valerenga - 3 leikir Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga - 27 leikir María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgardens IF Fotboll - 2 leikir Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 63 leikur, 7 mörk Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina - 12 leikir Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 62 leikir, 15 mörk Ída Marín Hermannsdóttir - FH - 7 leikir Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF - 35 leikir, 2 mörk Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 14 leikir, 1 mark Sandra María Jessen - 1. FC. Köln - 63 leikir, 7 mörk Birta Georgsdóttir - Genoa CFC - 1 leikur Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City - 60 leikir, 16 mörk Hlín Eiríksdóttir - ACF Fiorentina - 58 leikir, 8 mörk Diljá Ýr Zomers - SK Brann - 25 leikir, 2 mörk Linda Líf Boama - Kristanstads DFF - 2 leikir Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken - 3 leikir