Spennustigið fer síhækkandi milli spænsku dómarastéttarinnar, Real Madrid, forsetans Florentino Perez og sjónvarpstöðvarinnar Real Madrid TV.
Dómarasamtökin á Spáni hafa sent inn formlega kvörtun til nefndar sem vinnur gegn ofbeldi og heyrir undir íþróttamálaráðuneyti Spánar. Í kvörtuninni eru ofantaldir aðilar sagðir ýta undir eitraða menningu í garð dómara, með stöðugri pressu.
Samkvæmt dómarasamtökunum hefur það verið gefið ítrekað í skyn að dómarar vinni gegn Real Madrid með kerfisbundnum hætti, á sjónvarpstöðinni Real Madrid TV, af forseta félagsins Florentino Perez og öðrum talsmönnum Real Madrid.
Sérstaklega er bent á blaðamannafund sem Perez hélt nýlega.
Á blaðamannafundinum ásakaði Perez dómarastéttina um hlutdrægni gegn Real Madrid og að hafa tekið við ólöglegum greiðslum frá öðrum félögum (einkar Barcelona) í Negreira málinu svokallaða.
Í langri ræðu sagði Perez meðal annars að spænskir dómarar væru sekir um „kerfisbundna spillingu“ og að nokkrum meistaratitlum hefði verið „stolið“ af Real Madrid.
Dómarastéttin sættir sig ekki við þessar ásakanir, segir þær skaða ímynd hennar og ganga langt út fyrir öll mörk eðlilegrar gagnrýni.