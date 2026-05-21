Brynjólfur Andersen Willumsson og félagar í Groningen eru úr leik í umspilinu um sæti í Sambansdeildinni eftir 2-0 tap gegn Ajax.
Groningen mun því ekki spila í Sambandsdeildinni en Ajax er einum sigri frá því. Í úrslitaleik umspilsins mun Ajax mæta Heerenveen eða Utrecht.
Brynjólfur byrjaði leikinn á varamannabekknum en kom inn á 32. mínútu þegar Thom van Bergen meiddist. Groningen var þá 1-0 undir og átti eftir að lenda 2-0 undir í upphafi seinni hálfleiks.
Um miðjan seinni hálfleik setti Brynjólfur boltann í netið, nánast upp úr engu, en skallamarkið var dæmt af vegna rangstöðu.
Ajax átti annars mun fleiri færi, var líklegra liðið til að setja þriðja markið og vann sanngjarnan sigur.