Þor­steinn kynnti hópinn sem á að koma Ís­landi í átt að HM

Sindri Sverrisson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir með augun á boltanum í 1-0 sigrinum gegn Úkraínu í apríl. vísir/Diego

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari kvennalandsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag þar sem hann kynnti leikmannahópinn fyrir komandi leiki við Úkraínu og heimsmeistara Spánar. Fundurinn var í beinni á Vísi.

Ísland mætir Úkraínu í Póllandi föstudaginn 5. júní kl. 16 og svo koma heimsmeistararnir á Laugardalsvöll þriðjudaginn 9. júní kl. 19.

Sveindís Jane Jónsdóttir er á sínum stað í íslenska hópnum sem er óbreyttur frá síðasta verkefni, eins og sjá má hér að neðan. Þorsteinn sagði hins vegar aðeins helmingslíkur á að Sveindís gæti spilað leikina en hún glímir við meiðsli í il.

England er efst í riðli Íslands með 12 stig, Spánn er með 9, Ísland 3 en Úkraína 0 stig. Efsta liðið kemst beint á HM en hin þrjú fara í umspil. Umspilsleiðin fyrir neðsta liðið er þó mun torfærari en fyrir liðin í 2. og 3. sæti og því gulls ígildi fyrir Ísland að halda Úkraínu fyrir neðan sig.

Hópurinn gegn Úkraínu og Spáni:

  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 29 leikir
  • Telma Ívarsdóttir - Inter Milan - 12 leikir
  • Fanney Inga Birkisdóttir - BK Häcken - 8 leikir
  • Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Brondby IF - 18 leikir, 1 mark
  • Ingibjörg Sigurðardóttir - SC Freiburg - 84 leikir, 3 mörk
  • Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern Munich - 146 leikir, 13 mörk
  • Guðrún Arnardóttir - Hammarby Fotboll - 61 leikur, 1 mark
  • Arna Eiríksdóttir - Valerenga - 3 leikir
  • Sædís Rún Heiðarsdóttir - Valerenga - 27 leikir
  • María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgardens IF Fotboll - 2 leikir
  • Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 63 leikur, 7 mörk
  • Katla Tryggvadóttir - ACF Fiorentina - 12 leikir
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 62 leikir, 15 mörk
  • Ída Marín Hermannsdóttir - FH - 7 leikir
  • Hildur Antonsdóttir - Madrid CFF - 35 leikir, 2 mörk
  • Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 14 leikir, 1 mark
  • Sandra María Jessen - 1. FC. Köln - 63 leikir, 7 mörk
  • Birta Georgsdóttir - Genoa CFC - 1 leikur
  • Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City - 60 leikir, 16 mörk
  • Hlín Eiríksdóttir - ACF Fiorentina - 58 leikir, 8 mörk
  • Diljá Ýr Zomers - SK Brann - 25 leikir, 2 mörk
  • Linda Líf Boama - Kristanstads DFF - 2 leikir
  • Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken - 3 leikir
