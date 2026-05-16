„Mourinho er númer eitt“

Þjálfarinn Álvaro Arbeloa ræddi við blaðamenn fyrir leik Real Madrid gegn Sevilla en aðeins tvö nöfn bar á góma á blaðamannafundinum, José Mourinho og Kylian Mbappé.
Arbeloa veit manna best að hann verður ekki þjálfari Real Madrid á næsta tímabili eftir að hafa mistekist að stýra liðinu að titli sem bráðabirgðastjóri. Líklegast þykir að José Mourinho snúi aftur í stjórastólinn og viðræður við Portúgalann eru nú þegar hafnar.
„Ég hef alltaf verið skýr varðandi José. Sem Real Madrid stuðningsmaður er Mourinho númer eitt. Ég sagði það sama í Meistaradeildinni [þegar Real Madrid mætti Benfica, liði Mourinho]. Ég hef hugsað um þetta síðastliðinn mánuð og held áfram að hugsa það: Hann verður alltaf einn af okkur. Ef hann kemur aftur verð ég ánægður að bjóða hann velkominn heim.“
Arbeloa segist annars ekki sjá eftir því að hafa tekið við Real Madrid þegar blaðamaður Marca spurði hvort hann hefði tapað á því.
„Ég var þjálfari í fyrstu deildinni og fer héðan með reynslu af því að þjálfa Real Madrid í Meistaradeildinni. Fyrir mér hafa þessir fjórir mánuðir verið frábærir, mikið lærdómsferli. Ég hef líka lært heilmikið af því að sitja hér fyrir framan ykkur. Ég fer héðan með hreina samvisku.“
Kylian Mbappé hnaut aðeins í þjálfarann eftir síðasta leik Real Madrid.
Mbappé hafði þá misst af tveimur leikjum vegna meiðsla en var ósáttur við að vera settur á varamannabekkinn í endurkomunni. Hann sagði Arbeloa líta á sig sem fjórða besta framherja liðsins.
„Ég talaði við hann og sagði honum að slaka á, ég myndi sjá um þetta. Ég veit að fyrir ykkur eru þetta fréttir en allt sem hann sagði höfðum við rætt nú þegar. Ég tek ábyrgð á því. Ég veit hvernig það er að vera vanur því að byrja alla leiki en vera síðan á bekknum. Ég skil það. Ég veit að hann var óánægður, og það er fínt. Ég myndi ekki skilja það ef Kylian væri ekki óánægður. Þetta er fullkomnlega eðlilegt en í ljósi aðstæðna fannst mér best að hann spilaði bara í seinni hálfleik.“