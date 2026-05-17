Loka­tölur á Akur­eyri: Sjálf­stæðis­menn rétt mörðu Bæjarlistann

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns.

Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn. 

Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.

Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu fulltrúar L-lista, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks meirihluta og var Ásthildur Sturludóttir ráðin í embætti bæjarstjóra.

Auk sjálfrar Akureyrar tilheyra Hrísey og Grímsey sveitarfélaginu.

Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Akureyrar eru:

  • A listi - Akureyrarlistinn: 7,5% með 1 fulltrúa
  • B listi - Framsóknarflokkurinn: 15,1% með 2 fulltrúa
  • C listi - Viðreisn: 6% með 0 fulltrúa
  • D listi - Sjálfstæðisflokkurinn: 19,4% með 2 fulltrúa
  • L listi - L-listinn, bæjarlisti Akureyrar: 19,3% með 2 fulltrúa
  • M listi - Miðflokkurinn: 8,1% með 1 fulltrúa
  • S listi - Samfylkingin: 16,7% með 2 fulltrúa
  • V listi - Vinstri hreyfingin grænt framboð: 7,9% með 1 fulltrúa

Eftirfarandi náðu kjöri:

Berglind Ósk Guðmundsdóttir (D)

Heimir Örn Árnason (D)

Óðinn Svan Óðinsson (L)

Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir (L)

Sindri S. Kristjánsson (S)

Hanna Dóra Markúsdóttir (S)

Sunna Hlín Jóhannesdóttir (B)

Gunnar Már Gunnarsson (B)

Hlynur Jóhannsson (M)

Þórhallur Jónsson (A)

