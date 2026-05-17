Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn.
Á kjörskrá á Akureyri eru 15.547 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Eftir bæjarstjórnarkosningarnar árið 2022 mynduðu fulltrúar L-lista, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks meirihluta og var Ásthildur Sturludóttir ráðin í embætti bæjarstjóra.
Auk sjálfrar Akureyrar tilheyra Hrísey og Grímsey sveitarfélaginu.
Þeir flokkar sem nú eru í framboði til bæjarstjórnar Akureyrar eru:
Eftirfarandi náðu kjöri:
Berglind Ósk Guðmundsdóttir (D)Heimir Örn Árnason (D)Óðinn Svan Óðinsson (L)Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir (L)Sindri S. Kristjánsson (S)Hanna Dóra Markúsdóttir (S)Sunna Hlín Jóhannesdóttir (B)Gunnar Már Gunnarsson (B)Hlynur Jóhannsson (M)Þórhallur Jónsson (A)