Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, búa með eitt hús á milli sín í Vesturbæ Reykjavíkur
Fréttamaður okkar fór vestur í bæ og ræddi við maka þeirra í Góðu Kosningakvöldi. Unnur Anna Valdimarsdóttir prófessor í faraldsfræði og Jón Skaftason athafnamaður eru þessir téðu oddvitamakar og nágrannar en það er ekki á þeim að heyra að kosningabaráttan hafi haft teljandi áhrif á nágrannakærleikann.
Unnur Anna segir kosningabaráttuna hafa farið friðsamlega fram. Jón tekur undir.
„Hérna heldur fólk bara með einu liði. Það er í svörtu og hvítu og heitir KR,“ segir hann.
„Við erum það góðir nágrannar að við erum ekkert að spyrja um flokksskírteini,“ bætir hann við.
Unnur Anna stingur upp á því að sem oddvitamakar ættu þau eflaust eftir að kynnast betur, jafnvel yfir eins og einu sérríglasi.