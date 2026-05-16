Nágrannaslagur í Vestur­bænum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Jón Skaftason og Unnur Anna Valdimarsdóttir búa næstum því hlið við hlið.

Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar og Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, búa með eitt hús á milli sín í Vesturbæ Reykjavíkur

Fréttamaður okkar fór vestur í bæ og ræddi við maka þeirra í Góðu Kosningakvöldi. Unnur Anna Valdimarsdóttir prófessor í faraldsfræði og Jón Skaftason athafnamaður eru þessir téðu oddvitamakar og nágrannar en það er ekki á þeim að heyra að kosningabaráttan hafi haft teljandi áhrif á nágrannakærleikann.

Unnur Anna segir kosningabaráttuna hafa farið friðsamlega fram. Jón tekur undir.

„Hérna heldur fólk bara með einu liði. Það er í svörtu og hvítu og heitir KR,“ segir hann.

„Við erum það góðir nágrannar að við erum ekkert að spyrja um flokksskírteini,“ bætir hann við.

Unnur Anna stingur upp á því að sem oddvitamakar ættu þau eflaust eftir að kynnast betur, jafnvel yfir eins og einu sérríglasi.

Sveitarstjórnarkosningar 2026

