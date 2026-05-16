Aðeins einn listi bauð fram til sveitarstjórnar í Vopnafjarðarhreppi þetta árið og voru fulltrúar O-lista – Sterk stoð því sjálfkjörnir. Engin kosning fór fram í ljósi þessa en frambjóðendur gerðu sér glaðan dag og buðu íbúum í grillveislu, að sögn Stefáns Guðnasonar sem skipar annað sæti listans.
Alls voru 633 íbúar skráðir í Vopnafjarðarhreppi í Norður-Múlasýslu á Austurlandi í byrjun árs og er sveitarstjórnin skipuð sjö fulltrúum.
Tveir listar buðu fram í síðustu kosningum sem fram fóru árið 2022: H-listi Vopnafjarðarlistans og B-listi Framsóknarflokks og óháðra. Þá fékk Framsókn fjóra fulltrúa og þar með minnsta mögulega meirihluta.