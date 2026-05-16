Fengu boð í grill­veislu en ekki að kjósa

Eiður Þór Árnason skrifar
Það eru engar flóknar meirihlutaviðræður fram undan á Vopnafirði.
Aðeins einn listi bauð fram til sveitarstjórnar í Vopnafjarðarhreppi þetta árið og voru fulltrúar O-lista – Sterk stoð því sjálfkjörnir. Engin kosning fór fram í ljósi þessa en frambjóðendur gerðu sér glaðan dag og buðu íbúum í grillveislu, að sögn Stefáns Guðnasonar sem skipar annað sæti listans.

Alls voru 633 íbúar skráðir í Vopnafjarðarhreppi í Norður-Múlasýslu á Austurlandi í byrjun árs og er sveitarstjórnin skipuð sjö fulltrúum.

Tveir listar buðu fram í síðustu kosningum sem fram fóru árið 2022: H-listi Vopnafjarðarlistans og B-listi Framsóknarflokks og óháðra. Þá fékk Framsókn fjóra fulltrúa og þar með minnsta mögulega meirihluta.

Eftirfarandi frambjóðendur skipa O-lista – Sterk stoð:

  1. Íris Edda Jónsdóttir
  2. Stefán Guðnason
  3. Magnús Þór Róbertsson
  4. Eyrún Guðbergsdóttir
  5. Skúli Þórðarson
  6. Sandra Konráðsdóttir
  7. Zhivko Todorov Dinev
  8. Gauti Halldórsson
  9. Helga Kristín Tryggvadóttir
  10. Gulmira Kanakova
  11. Ingólfur Sveinsson
  12. Oddur Pétur Guðmundsson
  13. Kristín Jónsdóttir
  14. Baldur Helgi Friðriksson
Vopnafjörður Sveitarstjórnarkosningar 2026

