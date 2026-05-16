Einungis einn listi var í framboði í Tjörneshreppi að þessu sinni og er hann því sjálfkjörinn.
Aðalsteinn J. Halldórsson á Ketilsstöðum skipar efsta sæti listans og segir Bjarni Sigurður Aðalgeirsson, formaður yfirkjöstjórnar, í samtali við Vísi að hann muni áfram gegna embætti sveitarstjóra.
Aðalsteinn hefur gegnt embætti sveitarstjóra síðustu tvö kjörtímabil.
Listinn er annars þannig skipaður:
Rétt rúmlega fimmtíu manns búa í Tjörneshreppi.
Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.