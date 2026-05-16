Aðal­steinn verður á­fram sveitar­stjóri

Atli Ísleifsson skrifar
Tjörnesviti. CC BY-SA 4.0/Bjorn.thorvaldsson.is

Einungis einn listi var í framboði í Tjörneshreppi að þessu sinni og er hann því sjálfkjörinn.

Aðalsteinn J. Halldórsson á Ketilsstöðum skipar efsta sæti listans og segir Bjarni Sigurður Aðalgeirsson, formaður yfirkjöstjórnar, í samtali við Vísi að hann muni áfram gegna embætti sveitarstjóra.

Aðalsteinn hefur gegnt embætti sveitarstjóra síðustu tvö kjörtímabil.

Listinn er annars þannig skipaður:

  1. Aðalsteinn J. Halldórsson, Ketilsstöðum
  2. Jón Gunnarsson, Árholti
  3. Katý Bjarnadóttir, Héðinshöfða 2
  4. Smári Kárason, Breiðuvík
  5. Sveinn Egilsson, Sandhólum
  6. Hulda Ellý Jónsdóttir, Kvíslarhóli
  7. Jónas Jónasson, Héðinshöfða 2
  8. Sigurbjörg Sveinbjörnsdóttir, Mýrarkoti
  9. Eyrún Dögg Guðmundsdóttir, Árholti
  10. Sigríður Hörn Lárusdóttir, Héðinshöfða 2

Rétt rúmlega fimmtíu manns búa í Tjörneshreppi.

Tjörneshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

