Tveir koma nýir inn sem aðalmenn í hreppsnefnd Ásahrepps þar sem fram fóru óbundnar kosningar. Ísleifur Jónasson og Helga Björg Helgadóttir hlutu flest atkvæði og sitja áfram í hreppsnefnd.
Fimm aðalmenn eru í hreppsnefnd Ásahrepps og fimm varamenn. Alls greiddu 127 atkvæði en 224 voru á kjörskrá. Auðir seðlar voru tveir en engir ógildir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá kjörstjórn Ásahrepps.
Gréta Guðmundsdóttir og Emil Þórðarson koma ný inn og á sama tíma fara Nanna Jónsdóttir og Þráinn Ingólfsson úr hreppsnefnd. Ásahreppur er hreppur vestast í Rangárvallasýslu á Suðurlandi.
Aðalmenn:
Varamenn í þessari röð: