Innlent

Loka­tölur úr Ása­hreppi: Ís­leifur og Helga efst með 86 at­kvæði

Eiður Þór Árnason skrifar
Ásahreppur er hreppur vestast í Rangárvallasýslu.
Ásahreppur er hreppur vestast í Rangárvallasýslu. Af vef Ásahrepps

Tveir koma nýir inn sem aðalmenn í hreppsnefnd Ásahrepps þar sem fram fóru óbundnar kosningar. Ísleifur Jónasson og Helga Björg Helgadóttir hlutu flest atkvæði og sitja áfram í hreppsnefnd.

Fimm aðalmenn eru í hreppsnefnd Ásahrepps og fimm varamenn. Alls greiddu 127 atkvæði en 224 voru á kjörskrá. Auðir seðlar voru tveir en engir ógildir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá kjörstjórn Ásahrepps.

Gréta Guðmundsdóttir og Emil Þórðarson koma ný inn og á sama tíma fara Nanna Jónsdóttir og Þráinn Ingólfsson úr hreppsnefnd. Ásahreppur er hreppur vestast í Rangárvallasýslu á Suðurlandi.

Niðurstöður kosninganna voru eftirfarandi: 

Aðalmenn:

  • Ísleifur Jónasson, Kálfholti, 86 atkvæði
  • Helga Björg Helgadóttir, Syðri Hamrar 3, 86 atkvæði
  • Kristín Hreinsdóttir, Seli, 72 atkvæði
  • Gréta V. Guðmundsdóttir, Áskoti, 47 atkvæði
  • Emil Þórðarson, Berustöðum, 46 atkvæði

Varamenn í þessari röð:

  1. Hugrún Hannesdóttir, Fjallstúni, 35 atkvæði
  2. Karl Ölvisson, Þjórsártúni, 33 atkvæði
  3. Hannes Brynjar Sigurgeirsson, Ási 2, 32 atkvæði
  4. Reynir Örn Pálmason, Króki, 25 atkvæði
  5. Hulda Björk Haraldsdóttir, Berustöðum, 25 atkvæði
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Ásahreppur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið