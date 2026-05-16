Innlent

Sval­barðs­strandar­hreppur fyrstur til að birta loka­tölur

Atli Ísleifsson skrifar
Svalbarðsstrandarhreppur er að finna í austanverðum Eyjafirði.
Svalbarðsstrandarhreppur er að finna í austanverðum Eyjafirði. Svalvarðsströnd

Allir þrír listar sem buðu fram í Svalbarðsstrandarhreppi náðu manni inni í sveitarstjórn í kosningunum sem fram fóru í dag.

H-listi Strandar til framtíðar og Ö-listi Ströndungs fengu báðir tvo menn kjörna og S-listi Samstöðu einn.

Í tilkynningu sem birt er á vef sveitarfélagsins, sem er í austanverðum Eyjafirði, segir að búið sé að telja öll atkvæði í Svalbarðsstrandarhreppi og birta niðurstöður. Við sveitarstjórnarkosningarnar voru 377 á kjörskrá.

295 greiddu atkvæði eða 78,2 % kosningaþáttaka, af þeim voru 4 auðir og 3 ógildir.

Atkvæðin skiptust þannig:

  • H-listi Strönd til framtíðar fékk 100 atkvæði og 2 menn kjörna
  • S-listi Samstöðu fékk 67 atkvæði og 1 mann kjörinn
  • Ö-listi Ströndungs fékk 121 atkvæði og 2 menn kjörna

Í nýrri sveitarstjórn eiga því sæti:

  • Bjarni Þór Guðmundsson Ö-listi
  • Ólafur Rúnar Ólafsson H-listi
  • Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir S-listi
  • Árný Þóra Ágústsdóttir Ö-listi
  • Gréta María Halldórsdóttir H-listi
Svalbarðsstrandarhreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið