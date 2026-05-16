Á-listi Framtíðar Árneshrepps hlaut þrjá menn kjörna og S-listi Sólstaða tvo í sveitarstjórnarkosningum í Árneshreppi í dag.
Á-listinn hlaut 31 atkvæði en S-listinn 22 atkvæði. Einn kjörseðill var auður.
Á kjörskrá voru 57. Alls kusu 29 á kjörstað og þá voru 25 sem kusu utan kjörfundar.
Kjörsóknin í Árneshreppi var því 94 prósent.
Sveitarstjórnarfulltrúar í Árneshreppi eru því:
Innviðaráðuneytið ógilti í vikunni íbúakosningar um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps sem fóru fram í mars vegna ágalla. Í frétt Vísis segir að sveitarstjórnum bæri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kosning færi fram og að kosið yrði til sveitarstjórna í báðum sveitarfélögum í dag.
