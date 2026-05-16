94 pró­senta kjör­sókn í Ár­nes­hreppi

Atli Ísleifsson skrifar
Djúpavík í Árneshreppi. Vísir/Jóhann K.

Á-listi Framtíðar Árneshrepps hlaut þrjá menn kjörna og S-listi Sólstaða tvo í sveitarstjórnarkosningum í Árneshreppi í dag.

Á-listinn hlaut 31 atkvæði en S-listinn 22 atkvæði. Einn kjörseðill var auður.

Á kjörskrá voru 57. Alls kusu 29 á kjörstað og þá voru 25 sem kusu utan kjörfundar.

Kjörsóknin í Árneshreppi var því 94 prósent.

Sveitarstjórnarfulltrúar í Árneshreppi eru því:

  • Sigrún Sverrisdóttir (Á)
  • Þorgerður Lilja Björnsdóttir (Á)
  • Róbert Hlífar Ingólfsson (Á)
  • Arinbjörn Bernharðsson (S)
  • Kristjana María S. Ásbjörnsdóttir (S)

Innviðaráðuneytið ógilti í vikunni íbúakosningar um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps sem fóru fram í mars vegna ágalla. Í frétt Vísis segir að sveitarstjórnum bæri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kosning færi fram og að kosið yrði til sveitarstjórna í báðum sveitarfélögum í dag.

Árneshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Innviðaráðuneytið hefur ógilt íbúakosningar um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps sem fóru fram í mars vegna ágalla. Sveitarstjórnir beri að ákveða í sameiningu hvenær önnur kosning fari fram en ljóst sé að kosið verði til sveitarstjórna í báðum sveitarfélögum á morgun.

Kosningar til sveitarstjórna fara fram í sveitarfélögum landsins í dag. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan níu og verður þeim flestum lokað klukkan 22. Fréttastofa fylgist grannt með gangi mála alla helgina.

