Bíó og sjónvarp

James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
James Handy lék í 150 sjónvarpsþáttaseríum og kvikmyndum á hálfrar aldar ferli. Hér er hann í hlutverki meindýraeyðis í Jumanji.
James Handy lék í 150 sjónvarpsþáttaseríum og kvikmyndum á hálfrar aldar ferli. Hér er hann í hlutverki meindýraeyðis í Jumanji.

Leikarinn James Handy var stunginn til bana á heimili sínu Los Angeles á miðvikudag. Sonur kærustu Handy gaf sig fram á vettvangi glæpsins og var handtekinn vegna gruns um að hafa myrt leikarann. Leiklistarferill Handy spannaði hálfa öld og er hann þekktastur fyrir leik sinn í Jumanji, Arachnophobia og Top Gun: Maverick.

Samkvæmt lögreglunni í Los Angeles barst ógreinileg tilkynning frá Tarzana í San Fernando-dalnum um 9:30 á miðvikudagsmorgun. Sá sem hringdi inn hafði sagt í símann: „Ég er mannssonur, ég drap mann syndarinnar.“

Þegar lögregluþjónar komu á vettvang fundu þeir Handy meðvitundarlausan á lóðinni með stungusár á bringunni. Hann var fluttur á sjúkrahús og lést þar af sárum sínum, 81 árs að aldri.

Michael Gledhill, 44 ára gamall sonur kærustu Handy sem bjó á landareigninni, kom upp að lögreglumönnunum og sagðist vera „sá sem þeir leituðu að“. Hann var handtekinn og vistaður í gæsluvarðhald í Van Nuys-fangelsi vegna gruns um morð. Ekki liggur fyrir hvers vegna var ráðist á Hardy en rannsakendur telja stunguárásina „einangrað tilvik“.

Handy lék reglulega gestahlutverk í sjónvarpsþáttum.

„Með mikilli sorg í hjarta get ég staðfest að maðurinn sem ráðist var á og drepinn á miðvikudag í Tarzana var leikarinn James Handy. Ég gæti ekki hafa beðið um hæfileikaríkari, auðmjúkari og elskulegri kúnna og vin en James Handy,“ sagði Pam Ellis-Evenas, umboðsmaður Handy.

Handy fæddist 19. mars 1945 í New York og hóf leiklistarferil sinn í sjónvarpi í ABC-dramanu Ryan's Hope (1977) þar sem hann kom fyrir í tveimur þáttum. Á hálfrar aldar ferli lék hann í meira en 150 sjónvarpsþáttaseríum og kvikmyndum og festi sig í sessi sem áreiðanlegur gestaleikari sem tók að sér smáhlutverk.

Handy lék í sjónvarpsþáttum á borð við NYPD Blue (1993-95), The X-Files (1995), Beverly Hills, 90210 (1995), Law & Order (1997), ER (1999), Alias (2002-06) og 9-1-1 (2021). Sömuleiðis lék hann í ýmsum þekktum kvikmyndum á borð við Arachnophobia (1990), Jumanji (1995), Unbreakable (2000), Logan (2017) og Top Gun: Maverick (2022).

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