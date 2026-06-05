James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. júní 2026 10:03 James Handy lék í 150 sjónvarpsþáttaseríum og kvikmyndum á hálfrar aldar ferli. Hér er hann í hlutverki meindýraeyðis í Jumanji. Leikarinn James Handy var stunginn til bana á heimili sínu Los Angeles á miðvikudag. Sonur kærustu Handy gaf sig fram á vettvangi glæpsins og var handtekinn vegna gruns um að hafa myrt leikarann. Leiklistarferill Handy spannaði hálfa öld og er hann þekktastur fyrir leik sinn í Jumanji, Arachnophobia og Top Gun: Maverick. Samkvæmt lögreglunni í Los Angeles barst ógreinileg tilkynning frá Tarzana í San Fernando-dalnum um 9:30 á miðvikudagsmorgun. Sá sem hringdi inn hafði sagt í símann: „Ég er mannssonur, ég drap mann syndarinnar.“ Þegar lögregluþjónar komu á vettvang fundu þeir Handy meðvitundarlausan á lóðinni með stungusár á bringunni. Hann var fluttur á sjúkrahús og lést þar af sárum sínum, 81 árs að aldri. Michael Gledhill, 44 ára gamall sonur kærustu Handy sem bjó á landareigninni, kom upp að lögreglumönnunum og sagðist vera „sá sem þeir leituðu að“. Hann var handtekinn og vistaður í gæsluvarðhald í Van Nuys-fangelsi vegna gruns um morð. Ekki liggur fyrir hvers vegna var ráðist á Hardy en rannsakendur telja stunguárásina „einangrað tilvik“. Handy lék reglulega gestahlutverk í sjónvarpsþáttum. „Með mikilli sorg í hjarta get ég staðfest að maðurinn sem ráðist var á og drepinn á miðvikudag í Tarzana var leikarinn James Handy. Ég gæti ekki hafa beðið um hæfileikaríkari, auðmjúkari og elskulegri kúnna og vin en James Handy,“ sagði Pam Ellis-Evenas, umboðsmaður Handy. Handy fæddist 19. mars 1945 í New York og hóf leiklistarferil sinn í sjónvarpi í ABC-dramanu Ryan's Hope (1977) þar sem hann kom fyrir í tveimur þáttum. Á hálfrar aldar ferli lék hann í meira en 150 sjónvarpsþáttaseríum og kvikmyndum og festi sig í sessi sem áreiðanlegur gestaleikari sem tók að sér smáhlutverk. Handy lék í sjónvarpsþáttum á borð við NYPD Blue (1993-95), The X-Files (1995), Beverly Hills, 90210 (1995), Law & Order (1997), ER (1999), Alias (2002-06) og 9-1-1 (2021). Sömuleiðis lék hann í ýmsum þekktum kvikmyndum á borð við Arachnophobia (1990), Jumanji (1995), Unbreakable (2000), Logan (2017) og Top Gun: Maverick (2022). Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood Erlend sakamál Andlát Mest lesið James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Bíó og sjónvarp Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Lífið „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Lífið Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ Lífið „Núna stjórna stelpur landinu og strákar klippa hár“ Lífið Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Biðst afsökunar á áratugagömlu gríni með „blackface“ Youtube-leikstjórar kaffærðu Stjörnustríði Stjörnustríðs-leynivopnið Marcia Lucas látin Ástin sem eftir er sigursælust á Eddunni „Þetta er búið að vera eins og einhver brandari“ Barátta við fíkn, íslensk millistétt og æðavarp á Skjaldborg Rick og Morty á stóra skjáinn Nítján ára þegar Óskarsverðlaunahafi sýndi henni punginn Dóra og Glassriver náðu samkomulagi Stefnir Cameron fyrir að stela andliti hennar Tvær þáttaraðir og tvær myndir á leiðinni frá Vesturporti Andri Snær verðlaunaður og ný stikla fyrir Um tímann og vatnið Sjá meira