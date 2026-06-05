Menning

Metsöluhöfundur birtist ó­vænt á Ísa­firði og á­ritaði bækur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ann Cleeves með bókina Örlagasteina á Ísafirði og Brenda Blethyn í hlutverki ástsælasta karakters Cleeves, Veru Stanhope.
Ann Cleeves með bókina Örlagasteina á Ísafirði og Brenda Blethyn í hlutverki ástsælasta karakters Cleeves, Veru Stanhope.

Breski glæpasagnahöfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslun Pennans Eymundssonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves, sem hefur verið þýdd 21 sinni á íslensku, var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum.

Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verslunarstjóri Pennans Eymundssonar, greindi frá heimsókn Cleeves á Facebook við góðar undirtektir aðdáenda glæpasagnahöfundarins en 21 bóka hennar hefur verið þýdd yfir á íslensku.

„Ekki á hverjum degi sem maður hittir einn þekktasta glæpasagnahöfund Bretlands sem einfaldlega gengur inn í bókabúð á Ísafirði og heilsar upp á bóksalana,“ skrifaði Steingrímur í færslunni.

Cleeves með nýjustu þýðinguna, Örlagasteina.

Cleeves hefur skrifað fjörutíu skáldsögur sem hafa flestar hverjar orðið metsölubækur í Bretlandi og víðar, þar með talið á Íslandi. Hún er einna þekktust fyrir seríu sína um rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð að sjónvarpi með fjórtán þáttaraða seríunni Veru (2011-25) á BBC og Hjaltlandseyjaseríuna um Jimmy Perez sem varð síðar að BBC-þáttunum Shetland (2013-).

„Hún kom hérna við og fyrir okkur hefði þetta getað verið hver sem er, maður kveikti ekkert á því hver hún væri. Hún kynnti sig voða hógvær: „Sæl, ég heiti Ann og skrifaði þessa á bók“ og hélt á bók sem hún tók úr hillunni hjá okkur,“ sagði Steingrímur um Cleeves í samtali við blaðamann.

„Hún bauðst síðan til að árita nokkrar bækur og fór. En svo kom hún aftur og vildi láta taka mynd af sér við Eymundsson-skiltið,“ sagði hann.

Nýjasta bókin sem hefur verið þýdd á íslensku eftir Cleeves er Örlagasteinar um rannsóknarlögreglumanninn Jimmy Perez.

„Hún er mjög stór á breskan mælikvarða, miklu stærri en maður hélt. Maður er búinn að vera með þetta nafn fyrir framan augun í mörg ár hérna í búðinni. Ekta breskur spennusagnahöfundur og miðað við viðbrögðin við Facebook-statusnum eru ansi margir sem eiga hana sem uppáhalds höfund,“ sagði hann.

En hvað kom til að hún var á Íslandi?

„Hún sagðist vera um borð í skipi sem er hérna við höfn í dag. Hún virðist vera um borð til að halda fyrirlestra og sagði að það væri mjög hentugt fyrir sig að ferðast og halda fyrirlestra,“ sagði Steingrímur um Cleeves.

Ísafjarðarbær Bókmenntir Frægir á ferð Bretland


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