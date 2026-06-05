Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. júní 2026 13:41 Ann Cleeves með bókina Örlagasteina á Ísafirði og Brenda Blethyn í hlutverki ástsælasta karakters Cleeves, Veru Stanhope. Breski glæpasagnahöfundurinn Ann Cleeves birtist fyrirvaralaust í bókaverslun Pennans Eymundssonar á Ísafirði og bauðst til að árita bækur. Cleeves, sem hefur verið þýdd 21 sinni á íslensku, var á ferðalagi með skemmtiferðaskipi sem stoppaði í bænum. Steingrímur Rúnar Guðmundsson, verslunarstjóri Pennans Eymundssonar, greindi frá heimsókn Cleeves á Facebook við góðar undirtektir aðdáenda glæpasagnahöfundarins en 21 bóka hennar hefur verið þýdd yfir á íslensku. „Ekki á hverjum degi sem maður hittir einn þekktasta glæpasagnahöfund Bretlands sem einfaldlega gengur inn í bókabúð á Ísafirði og heilsar upp á bóksalana,“ skrifaði Steingrímur í færslunni. Cleeves með nýjustu þýðinguna, Örlagasteina. Cleeves hefur skrifað fjörutíu skáldsögur sem hafa flestar hverjar orðið metsölubækur í Bretlandi og víðar, þar með talið á Íslandi. Hún er einna þekktust fyrir seríu sína um rannsóknarlögreglumanninn Veru Stanhope sem var aðlöguð að sjónvarpi með fjórtán þáttaraða seríunni Veru (2011-25) á BBC og Hjaltlandseyjaseríuna um Jimmy Perez sem varð síðar að BBC-þáttunum Shetland (2013-). „Hún kom hérna við og fyrir okkur hefði þetta getað verið hver sem er, maður kveikti ekkert á því hver hún væri. Hún kynnti sig voða hógvær: „Sæl, ég heiti Ann og skrifaði þessa á bók“ og hélt á bók sem hún tók úr hillunni hjá okkur,“ sagði Steingrímur um Cleeves í samtali við blaðamann. „Hún bauðst síðan til að árita nokkrar bækur og fór. En svo kom hún aftur og vildi láta taka mynd af sér við Eymundsson-skiltið,“ sagði hann. Nýjasta bókin sem hefur verið þýdd á íslensku eftir Cleeves er Örlagasteinar um rannsóknarlögreglumanninn Jimmy Perez. „Hún er mjög stór á breskan mælikvarða, miklu stærri en maður hélt. Maður er búinn að vera með þetta nafn fyrir framan augun í mörg ár hérna í búðinni. Ekta breskur spennusagnahöfundur og miðað við viðbrögðin við Facebook-statusnum eru ansi margir sem eiga hana sem uppáhalds höfund,“ sagði hann. En hvað kom til að hún var á Íslandi? „Hún sagðist vera um borð í skipi sem er hérna við höfn í dag. Hún virðist vera um borð til að halda fyrirlestra og sagði að það væri mjög hentugt fyrir sig að ferðast og halda fyrirlestra,“ sagði Steingrímur um Cleeves. Ísafjarðarbær Bókmenntir Frægir á ferð Bretland Mest lesið James Handy stunginn til bana af syni kærustu sinnar Bíó og sjónvarp Langdregnir brandarar stoppa ekki stuðið Gagnrýni Einmanalegt áhugamál fjögurra íslenskra stráka Lífið „Þetta skiptir okkur mjög miklu máli“ Lífið Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Menning Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Menning „Aldrei of seint að gera hlutina“ Lífið Krónprinsessan inn og út af sjúkrahúsi Lífið Tíu hlutir sem þú vissir ekki um Hildi Björnsdóttur Lífið „Við höfum oftar en einu sinni fundið hann í fjöru“ Lífið Fleiri fréttir Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira