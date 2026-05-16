Bayern Munchen fagnaði 5-1 sigri gegn Köln í lokaumferð þýsku úrvalsdeildarinnar.
Kveðjustundir voru haldnar á Allianz leikvangnum í þessum leik. Leon Goretzka var að spila sinn síðasta leik fyrir Bayern Munhen og Raphael Guerreiro er sömuleiðis á förum.
Þá var dómarinn Deniz Aytekin að dæma sinn 254. og síðasta leik í þýsku deildinni. Hann fékk persónulega háa fimmu frá öllum leikmönnum fyrir sína frammistöðu eftir leik.
Everyone is on their feet to bid farewell to Goretzka 🥺 pic.twitter.com/iExfuCoriV— FC Bayern (@FCBayernEN) May 16, 2026
Flugeldasýning var síðan haldin þegar að leiknum sjálfum kom.
Bæjarar skoruðu fimm mörk og bættu þar með við markamet þýsku úrvalsdeildarinnar en alls urðu mörkin 122 í 34 leikjum á þessu tímabili. Þeir fengu eitt mark á sig á móti áður en meistaraskjöldurinn var afhentur við mikla viðhöfn.
Harry Kane skoraði þrennu og stóð uppi sem markakóngur með 36 deildarmörk.
Ísak Bergmann Jóhannesson kom inn af varamannabekknum á 69. mínútu leiks en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn.
Tímabilinu er ekki lokið hjá Bayern Munchen og tvennan er í boði því um næstu helgi mætir liðið Stuttgart í úrslitaleik þýska bikarsins.