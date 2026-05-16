Kane endaði deildina með þrennu gegn Ísaki og fé­lögum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Harry Kane er markakóngur þýsku úrvalsdeildarinnar. Alexander Hassenstein/Getty Images

Bayern Munchen fagnaði 5-1 sigri gegn Köln í lokaumferð þýsku úrvalsdeildarinnar. 

Kveðjustundir voru haldnar á Allianz leikvangnum í þessum leik. Leon Goretzka var að spila sinn síðasta leik fyrir Bayern Munhen og Raphael Guerreiro er sömuleiðis á förum.

Þá var dómarinn Deniz Aytekin að dæma sinn 254. og síðasta leik í þýsku deildinni. Hann fékk persónulega háa fimmu frá öllum leikmönnum fyrir sína frammistöðu eftir leik.

Flugeldasýning var síðan haldin þegar að leiknum sjálfum kom.

Bæjarar skoruðu fimm mörk og bættu þar með við markamet þýsku úrvalsdeildarinnar en alls urðu mörkin 122 í 34 leikjum á þessu tímabili. Þeir fengu eitt mark á sig á móti áður en meistaraskjöldurinn var afhentur við mikla viðhöfn.

Harry Kane skoraði þrennu og stóð uppi sem markakóngur með 36 deildarmörk.

Manuel Neuer er nýbúinn að framlengja um eitt ár við Bayern og tók við meistaraskildinum eftir leik. Alexander Hassenstein/Getty Images

Ísak Bergmann Jóhannesson kom inn af varamannabekknum á 69. mínútu leiks en tókst ekki að setja mark sitt á leikinn.

Tímabilinu er ekki lokið hjá Bayern Munchen og tvennan er í boði því um næstu helgi mætir liðið Stuttgart í úrslitaleik þýska bikarsins. 

