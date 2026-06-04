Fótbolti

Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Gyökeres skoraði beint úr aukaspyrnu.
Gyökeres skoraði beint úr aukaspyrnu. getty

Svíþjóð fagnaði sigri of snemma gegn Grikklandi og liðin gerðu 2-2 jafntefli í síðasta æfingaleik Svía fyrir HM í fótbolta.

Svíar vildu svara fyrir skellinn gegn Dönum um daginn en tókst ekki að fagna sigri í kvöld.

Leikurinn byrjaði illa fyrir heimamenn í Svíþjóð og Grikkland tók forystuna eftir aðeins tíu mínútur. Fyrrum Liverpool-maðurinn Kostas Tsimikas var þar á ferð með fínt skot rétt fyrir utan teig.

Svíar náðu að snúa spilinu við í seinni hálfleik.

Viktor Gyökeres jafnaði leikinn beint úr aukaspyrnu en boltinn fór af varnarveggnum í netið. Gustaf Nilsson tók síðan forystuna fyrir Svíþjóð á 69 mínútu.

Þegar Svíar héldu að sigurinn væri í höfn náðu Grikkir að gera þeim grikk. Giorgos Masouras skorað sigurmarkið í síðustu sókn leiksins gegn steinsofandi varnarmönnum Svía.

2-2 jafntefli varð því niðurstaðan í síðasta æfingaleik Svíþjóðar fyrir HM.

Svíþjóð verður með Túnis, Hollandi og Japan í riðli. Grikkland fer ekki á mótið.

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