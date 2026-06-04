Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. júní 2026 19:17 Gyökeres skoraði beint úr aukaspyrnu. getty Svíþjóð fagnaði sigri of snemma gegn Grikklandi og liðin gerðu 2-2 jafntefli í síðasta æfingaleik Svía fyrir HM í fótbolta. Svíar vildu svara fyrir skellinn gegn Dönum um daginn en tókst ekki að fagna sigri í kvöld. Leikurinn byrjaði illa fyrir heimamenn í Svíþjóð og Grikkland tók forystuna eftir aðeins tíu mínútur. Fyrrum Liverpool-maðurinn Kostas Tsimikas var þar á ferð með fínt skot rétt fyrir utan teig. Svíar náðu að snúa spilinu við í seinni hálfleik. Viktor Gyökeres jafnaði leikinn beint úr aukaspyrnu en boltinn fór af varnarveggnum í netið. Gustaf Nilsson tók síðan forystuna fyrir Svíþjóð á 69 mínútu. Þegar Svíar héldu að sigurinn væri í höfn náðu Grikkir að gera þeim grikk. Giorgos Masouras skorað sigurmarkið í síðustu sókn leiksins gegn steinsofandi varnarmönnum Svía. 2-2 jafntefli varð því niðurstaðan í síðasta æfingaleik Svíþjóðar fyrir HM. Svíþjóð verður með Túnis, Hollandi og Japan í riðli. Grikkland fer ekki á mótið. Mest lesið Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Íslenski boltinn Kane laus úr fangelsi og kemur til Íslands í haust Körfubolti Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Íslenski boltinn Felldu og afklæddu styttur af fótboltamönnum Sport Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Enski boltinn Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Enski boltinn Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Sara Björk snýr heim í Hauka Íslenski boltinn Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri Fótbolti Er búinn að glíma við þunglyndi Fótbolti Fleiri fréttir Grikkir gerðu Svíum grikk á lokasekúndum leiksins Iraola kynntur til leiks hjá Liverpool Óvíst hver tekur við af Schmeichel Sara Björk snýr heim í Hauka FIFA tók U-beygju og bannar vatnsflöskur „Eins og fjölskylda í sólarlandaferð“ Stelpurnar okkar hálfa leið á HM með sigri „Þetta voru ótrúlegir dagar, en líka alveg magnaðir dagar“ „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Stelpurnar okkar ekki sammála um hverjir vinna HM Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val HM-minning: Leið yfir móður hans þegar hún fékk fréttirnar Jelena kölluð inn í landsliðið Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ Ruben Dias segir að nú sé nóg komið: „Ég hélt ekki framhjá“ Forsetaframbjóðandi lofar að kaupa Haaland en faðirinn svarar Chelsea-goðsögnin Bobby Tambling látinn Er búinn að glíma við þunglyndi Nottingham Forest hafnar tilboði Manchester City „Stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Sjá meira