Danska landsliðið í fótbolta er í vandræðum með arftaka Kasper Schmeichel. Hann hefur verið landsliðsmarkmaður svo lengi að þeir næstu sem koma á eftir honum eru reynslulitlir. Schmeichel tilkynnti að hann væri hættur með landsliðinu núna í maí.
Þjálfari danska landsliðsins, Brian Riemer, er ekki búinn að ákveða hver verður arftaki Kasper Schmeichel sem markmaður danska landsliðsins. Hann útilokar ekki að hann muni nota tvo markmenn og láta þá skipta leikjunum milli sín.
„Við erum með tvo frábæra markmenn. Það væri ósanngjarnt að velja bara annan þeirra þegar þeir eru svona jafnir.“
Umræddir markmenn eru Mads Hermansen, varamarkmaður West Ham, og Filip Jörgensen, varamarkmaður Chelsea.
Báðir leikmenn hafa ekki spilað mikið, hvorki fyrir landslið né félagslið. Með því að missa Schmeichel missir liðið mikla reynslu og því er mikilvægt fyrir þá báða að fá spilatíma. Riemer vill þó meina að það sé frábært að geta valið milli tveggja markmanna sem hafa spilað í ensku úrvalsdeildinni.
Danmörk spilaði vináttulandsleik í gær gegn Kongó og þar spilaði Jörgensen allan leikinn og hélt hreinu. Búist er við að Mads Hermansen spili næsta vináttuleik gegn Úkraínu á sunnudaginn.